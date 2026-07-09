医疗费用减免｜HA Go新增功能 会员一㩒即可预约申请 一文睇清详情及细节！

医管局公布流动应用程式HA Go的最新加强功能，包括一站式管理和预约申请医疗费用减免，及申请医疗报告。



即日起，HA Go「医疗费用援助一站通」的医疗费用减免申请功能会进一步扩展，HA Go正式会员只要符合以下条件，便可经HA Go自助办理申请医疗费用减免及预约医务社会服务：

目前没有正在处理中的申请；及 未来60日内有医管局专科门诊或者家庭医学门诊的预约；或 过去90日内曾获发帐单或付款通知书（不包括已缴付之帐单或付款通知书）

透过HA Go填写申请表及上传证明文件

申请人可透过HA Go填写申请表，以及上传证明文件。在填写申请前，会员亦可透过功能内设经济审查计算程式，预先计算是否符合资格。在申请过程中如需补交文件，医院会联络申请人或透过HA Go推送通知，以便申请人透过HA Go上传补交文件。

医管局提醒市民，虽然透过HA Go可处理申请程序，但为了确保申请者递交的资料准确无误，医院在正式批出减免前，仍然需要约见申请人亲身到医院签署声明书。

9月底前增设「申请医疗报告」功能

如果病人想亲身递交纸本申请，亦可使用全新的网上「预约医务社会服务」功能约见职员办理申请。HA Go会为病人提供不同的时段选择，包括涵盖未来60日内有预约诊期或过去90日内曾获发帐单或付款通知书的医院，并显示最早可提供的预约时间供申请人考虑。以上两项新功能均为医疗费用减免申请人而设，方便他们随时随地都可处理申请。

另外，HA Go亦会于9月底前增设「申请医疗报告」功能，方便有需要的病人申请医疗报告。一般专科医疗报告收费1100元。申请确认后，HA Go会员会收到推送通知，可选择邮寄医疗报告到登记地址或亲身到医院领取。鉴于私稳考虑，HA Go登记的照顾者不能替父母或子女申请医疗报告。