患癫痫症男侍应认发煽动帖文及贴单张 还押7.20判刑

患癫痫症的23岁男侍应自前年起于社交平台X及Instagram上发布煽动帖文及相片，另在香港多处张贴煽动纸本单张，更试图向他人邮寄「复国党入党申请书」。男侍应今早在区域法院承认煽动他人颠覆国家政权罪，辩方求情指被告自小患智力问题，在学校遭朋辈排挤，及后结识自称「复国党」秘书长程凯力，为取得对方关注才犯下本案。法官陈广池将案件押后至7月20日判刑，期间被告还押候惩。

求情称为博认同才犯案非因政治理念

被告陈浩骞被控于2024年6月27日至2025年4月28日期间（包括首尾两日），在香港煽动他人组织、策划、实施或者参与实施以下以武力、威胁使用武力或者其他非法手段旨在颠覆国家政权行为，即推翻中华人民共和国中央政权机关或者香港特别行政区政权机关。

大律师梁丽帼代表求情指，被告患有智力问题，在学校遭朋辈排挤，做人处事技能较弱。被告案发时透过社交媒体Line认识自称复国党秘书长「程凯力」的人士，对方会因被告做了某些事情而给予关注，被告在现实生活及社会中未能获得关注及满足感，犯案为博「程凯力」的认同感，并非因坚定地相信涉案的政治理念而犯案，期间亦没有执法机关告知被告其举动是错误的。

陈官关注，纸张革命中的宣传单张是谁出资列印。辩方回应，涉案单张是被告从组织的社交媒体下载后，自行到影印店列印，或是被告自行出资列印。辩方确认，被告曾向「程凯力」索取资金，但没有证据显示他有收到钱。陈官质疑，被告与「程凯力」沟通的时间。辩方回应，二人交谈约2个半月，频繁程度则是每日都有对话，惟多数是被告汇报情况，对方回应「ok」。

多次于网上发布具煽动内容帖文

案情指，「中华保台反共复国党」分别于2023年3月及5月在台湾成立和注册成为政党，旨在「驱逐赤虏共产，恢复中华民国」。而被告于2024年6月至2025年4月期间，参与鼓吹颠覆国家政权的文字宣传，及招揽他人加入复国党，包括在网上社交媒体平台发布文宣帖文、于多个公众地方张贴相关实体文宣单张、邮寄相关文宣给「同道中人」，及管有28个载有相关文宣的备妥待寄信件。

在2024年6月27日至2025年4月17日期间，被告在社交媒体平台「X」发布80则煽动帖文，内容包括「推翻中共」、「光时」、「中华民国才是香港主权的合法拥有者」等字眼，亦涉及鼓吹或招揽他人加入复国党，其中包含口号「港人支持辛亥2.0复国革命」、「招募军队反共」等。帖文亦载有被告展示「青天白日」旗的照片，其中7则帖文更载有「愿荣光归香港」的歌曲，而被告描述该歌曲为「香港区区歌」、「复兴营军歌」及「中华民国香港区歌」，涉案帐户有1,184则帖文及587位追踪者。

在2025年4月7日至4月24日期间，被告在Instagram上发布38则帖文，内容包括上述字眼及歌曲。被告亦发布帖文展示啡色信封上写有「复国革命 辛亥2.0中华民国」字句的照片，并表示可通过「匿名寄送」方式将信封发送给网民。被告另发布3 则帖文列出汽油弹成分，鼓吹使用汽油弹。被告另发布帖文展示一张照片，有一叠A4纸内容为「港人支持中华民国 辛亥2.0复国革命 复国也是复香港」，并询问网民是否有兴趣参与「纸张革命」，及后被告发布帖文，展示该些A4纸张贴在8个不同户外公众地方，包括油麻地、黄大仙、石硖尾及深水埗等地，以分发复国党文宣支持该党理念及在公众地方张贴单张表达他推翻中共和光复香港的立场。涉案帐户有73则帖文及98位追踪者。

将「复国党」入党申请书寄往泰国

在2025年4月23日，被告在牛池湾彩云商场邮政局内的「智邮寄」，企图将一封实体邮件寄往一个泰国地址，邮件载着12张纸附有标题「复国党官方立场」、「复国党简介」、「复国党 政治主张」、「中华保台反共复国党」（其秘书长程凯力『舍利子』的个人咭片）、「2.0反攻大陆 国民革命军」、「广港澳复兴营志愿入伍表格」、「复国党入党申请书」，予收件人填写个人资料，申请加入复国军。被告意图寄出复国党入党申请书招揽经Instagram接触他的人加入复国党。

被告于同月28日被捕，在警诫下承认独自管理涉案X及IG帐户，目的是「恢复中华民国统一」及对抗中共和光复「中华民国」，「中华民国」是指台湾。被告另透露，想加入复国党，所以使用复国党标志作为头像照片，惟最后并没有加入复国党。警方搜查起其住所时，发现一面「青天白日」旗及28个涉案啡色信封等。警方亦发现，被告在Line与「程凯力」频繁交谈，内容显示被告屡屡主动提出到访台湾参与复国党的活动，并索取信封、金钱及复国党申请书。被告亦向程凯力发送照片，展示他已贴出复国党文宣，又请程凯力帮忙去找「同仁」参与「纸张革命」。

案件编号：DCCC1103/2025

法庭记者：黄巧儿