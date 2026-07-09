结业潮｜屹立香港58年 老字号印尼餐厅1968黯然结业 周润发、陈豪曾捧场！

受北上消费及港人饮食习惯改变影响，餐饮业面临严峻的生存环境。位于中环，创业58年的老字号印尼餐厅1968于日前悄然结业，饮食网站Open Rice 亦将其状态转为结业，令不少老食客大感惋惜。

印尼餐厅由蒋氏夫妇创办

印尼餐厅第一间店始于1968 在铜锣湾恩平道开业，由印尼华人蒋氏夫妇创办，根据官方网站的介绍，蒋氏夫妇创立的印尼餐厅1968是本港第一家印尼餐厅。餐厅先后在铜锣湾区和中环的多个地点开分店，及至2023年搬至阁麟街现址继续经营。

曾连续7年获米芝莲必比登美食推荐

直至千禧年代，由第二代三兄弟接手印尼餐厅1968。于2003年沙士期间，餐厅一度经营困难，当时餐厅的生意跌至每天仅500元，但在第二代坚持经营，餐厅在2011年至2017年间荣获米芝莲必比登美食推荐。当中的招牌菜印尼炒饭 Nasi Goreng 更是出色，不少名人曾到来捧场，包括视帝陈豪，影帝周润发等。

负责人叹结业「对我哋嚟讲系一种解脱」

早年受新冠疫情影响，餐厅第二代负责人曾向传媒表示，餐厅曾经亏损超过七位数，「真系蚀到入肉，就嚟插到心脏！」亦有传媒于印尼餐厅1968结业后成功联络其中一位负责人，指现时的环境无法生存，曾经要求业主减租，但业主却换上新租户；对于结业，「或者咁样对我哋嚟讲系一种解脱」。

