白石角站丨消息：车站楼高两层、不设上盖物业 座落「嘉熙」对面 政府承诺2033年落成目标不变

筹划多年的港铁东铁线白石角站，经历四次延期后终于迎来关键进展。政府已将「白石角车站综合发展项目」提交大埔区议会，相关文件于今日（9日）公布，并将于本周五（7月10日）的会议上进行讨论。消息人士向《星岛》透露，白石角车站将是一座两层高的地面车站，长约250米、阔约25米，且不会设有上盖物业发展。消息人士强调，尽管项目历经波折，政府仍维持2033年或之前落成启用的目标不变，强调无需经立法会拨款，港铁会自行融资。

白石角站︱落户中大罗桂祥综合生物医学大楼附近

消息人士透露，政府研究后决定放弃原本位于香港教育大学运动中心的选址，将车站南移至更靠近中文大学的位置。新车站预计将落户于香港中文大学罗桂祥综合生物医学大楼附近，即白石角私人屋苑「嘉熙」的对面土地。

拟建横跨吐露港公路高架行人桥接驳

消息指，为连接车站与周边区域，当局计划兴建一条横跨吐露港公路的高架行人天桥，接驳至创新路一带。另外，被放弃作为车站选址的教大运动场将被释出，用以发展私营住宅及一个小型商场，透过物业发展收益补贴车站兴建成本。

消息指，港铁公司将获得两块土地作为发展权补偿，除了教大运动场用地外，另一块位于马鞍山城门河边。此外，消息人士透露，计划亦包括提升白石角地区的基础设施，如储水站等。工程期间，亚公角附近土地将被用作放置工程物料。

记者：黄子龙

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