红山半岛52号屋涉于花园及天台僭建 两业主被票控4罪 申押后待司法覆核案结再讯

红山半岛52号屋两名业主涉在花园及天台僭建，被屋宇署票控4项违规僭建传票。两人另就清拆令上诉遭拒后，前日入禀申司法覆核。传票案今于东区裁判法院再讯，被告由律师代表申请押后以待相关司法覆核的结果，遭控方反对。暂委裁判官朱仲强认为案件不能一再押后，要求控辩双方就其立场作书面陈词，案件订于9月24日再讯。

被告申押后票控案待司法覆核结果

被告为Bolitho Oliver Robert Morgan及Farlow Margaret Anne，各自被票控2项「明知而未事先获得建筑事务监督的书面批准及书面同意，便展开或进行建筑工程」罪。

4张传票指，两名被告身为白笔山道红山半岛52号洋房的拥有人，于2009年7月8日至2011年5月31日期间，明知而未事先获得建筑事务监督的书面批准及同意，而在52号洋房展开或进行建筑工程，即在花园加建1个搭建物，及在入口楼层平台搭建物之上、位于天台层再加建1个构筑物。

两名被告均由律师代表应讯，申请押后9星期以待司法覆核结果，有助被告思考答辩方向。控方反对押后，指司法覆核有关僭建物的清拆令，与本案无直接关系。辩方解释司法覆核争议2023年9月屋宇署的调查行动偏离以风险为先的策略，内容与本案有关。

双方须向法庭提供法律理据供考虑

朱官听毕陈词后，认为本案不能一再押后，要求控辩双方就著相关争议，向法庭提供法律理据以作考虑，朱官遂押后本案至9月24日再讯。

两名被告早前因僭建被屋宇署发出清拆令，他们向建筑物上诉审裁小组提出上诉被驳回。Bolitho Oliver Robert Morgan日前入禀高等法院申请司法覆核，要求推翻上诉审裁小组的决定，指屋宇署发出清拆令前并未考虑到僭建物结构安全性，而审裁小组也认为署方必须向僭建物发出清拆令，但屋宇署依照《建筑物条例》理应具有酌情权，因应安全性可以发出改动僭建物的命令、而非完全清拆。

案件编号：ESS20899-20900、20903-20904/2024

法庭记者：雷璟怡