深水埗公屋户长期囤物走廊 揭曾拍电影、多次闹企跳 房署已清理兼找社工跟进

深水埗富昌邨一个公屋户主，长期将大量网购包裹堆满单位内外，令公屋走廊沦为「私人货仓」，影响环境卫生之余，阻碍居民出入，对走火安全构成重大威胁。《星岛申诉王》日前收到报料后发现，涉事住户原名郭继宗（宗哥），曾经在两套港产片担任临时演员，本身有严重囤物癖。《星岛头条》经跟进后，房署表示日前已完成清理有关走廊，并寻求社工跟进该住户个案。

涉事公屋户主当临时演员剧照

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星岛申诉王 | 公屋走廊堆满包裹变私人仓库 直击揭户主影坛身份：我有囤物症

曾于《喜剧之王》反串饰演学生妹

深水埗富昌邨富盛楼一个公屋单位走廊，长期堆放数以百计的网购包裹，种类包罗万有，涵盖食品、玩具、衣物及日用品等，几乎堵塞整条走廊，有坐轮椅的长者难以通过。亦有网民质疑包裹数量过多，有偷窃的嫌疑。

《星岛申诉王》日前上门调查后，发现涉事户主为58岁的郭先生，街坊惯称其为「宗哥」。宗哥曾于港产电影《喜剧之王》中反串饰演学生妹，且在《我要做Model》中饰演应征者，属临时演员出身，亦曾报称从事摄影工作。此外，宗哥有25宗盗窃案底，2017年曾因盗窃猫粮及电芯被判囚25星期。不过宗哥向记者否认近期堆放的物品是偷窃而来，并出示网购记录。

正跟进个案的房委会委员、立法会议员梁文广向《星岛》指，有向房署了解事件，引述房署回应指已于7月4日到场清理走廊杂物，现时每日到场巡查数次，并无发现杂物，经初步了解，单位内大部份都是网购及未拆封的物品，暂时未见有衞生问题。房署亦已联络社署，稍后会连同社工上门家访。

梁文广今早（9日）亦派人到现场了解，可见涉事走廊现时杂物已清理。

邨内著名「麻烦友」 平日待人友善惟囤物癖严重

据了解，宗哥平时为人友善，待邻居有礼，亦会与小朋友分享玩具、向街坊派礼物，颇受家长欢迎。然而其有严重囤物癖，一旦要清理其物品，反应会极大。翻查资料，宗哥过去曾多次闹出企跳、声称「开石油气」等事件，起因都是有人要清理其物品。据悉，其在邨内亦是知名「麻烦友」，房署对其亦颇为头痛。