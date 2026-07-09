涉串谋诈骗「社区券」计划津贴130万元　3男女遭廉署起诉

廉政公署早前接获社会福利署(社署)转介贪污投诉，怀疑有人以不法贪腐手段，诈骗「长者社区照顾服务券」(「社区券」)计划津贴，经深入调查及向律政司索取法律意见后，昨日(7月8日)落案起诉三人，包括两名私营护理机构经营者。被告涉嫌藉提交虚假值勤记录，夸大照顾员上门服务时数逾5,000小时，串谋诈骗社署批出津贴共逾130万元。三人获准保释，明日于东区法院提堂。

被告分别为路婉仪，55岁，注册护士兼关爱健康协会有限公司(关爱健康协会)董事；陈汝威，49岁，注册职业治疗师兼灵光医养复康有限公司(灵光)董事及股东；及麦翠珊，58岁，关爱健康协会及灵光的照顾服务主任。

三人同被控两项串谋诈骗罪名。控方稍后会申请将案件转介区域法院审理。

「社区券」计划直接资助合资格长者使用认可服务单位提供的「家居照顾服务」及「日间护理中心服务」。案发时，关爱健康协会及灵光同为计划的认可服务单位，为「社区券」使用者提供服务后，须向社署提交值勤记录以申领津贴。

路婉仪及陈汝威分别为关爱健康协会及灵光的董事，二人均参与营运该两个服务单位。路婉仪的工作包括招揽客户及安排照顾员上门为「社区券」使用者提供「家居照顾服务」，陈汝威的工作包括核实值勤记录的内容及每月以电子形式向社署提交申请以申领津贴。

控罪指三名被告涉嫌于2023年11月至2025年5月期间，与10名由路婉仪或麦翠珊安排的照顾员一同串谋诈骗社署，讹称关爱健康协会及灵光提交的值勤记录真确无误，从而诱使社署向该两间机构支付「社区券」津贴。

廉署调查发现，被告涉嫌在值勤记录中夸大上门服务时数逾5,000小时，涉及「社区券」使用者逾130名，关爱健康协会及灵光则因而获发「社区券」津贴共逾130万元。

