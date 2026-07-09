调查揭中西区公厕卫生退步 卑路乍湾海滨长廊公厕评分垫底 陈学锋倡善用科技优化资源调配 　

民建联调查发现，中西区公厕平均整体衞生水平较去年下降，尤其是部分旅游景点的公厕卫生情况，极需政府正视及改善。民建联立法会议员陈学锋建议善用科技，利用大数据优化资源调配，精准解决公厕卫生问题。

民建联立法会议员陈学锋指出，民建联中西区支部于今年5月期间，走访区内55间分别由食环署或康文署管理的公厕，不论男女厕，有超过一半评分达80分或以上，今年没有公厕获满分，评分最低的是卑路乍湾海滨长廊公厕，男厕仅得36分，女厕亦只有46分，管理保养较好的公厕大多位于室内运动场或公园。

部分公厕清洁更表缺失无法监督

陈学锋分析，这是由于室内运动场的使用者习惯较好、外来流动人口较少，加上保养较佳，因而获得较高评分。相反，旅客及人流极多的热门打卡景点，如科士街儿童游乐场、卑路乍湾海滨长廊等评分普遍较低，均属使用人数极多、旅客比例高的旺区，由于人流大增，现时的清洁次数与频密程度显然未跟得上，导致整体卫生与评分变差。

他指，调查更发现有部分公厕连基本的清洁更表都没有了，情况是极不理想，市民和部门根本无法进行监督。

倡利用科技与大数据改善情况

针对卫生水平下跌，陈学锋建议政府应摆脱过往传统的管理模式，积极利用科技与大数据去改善情况，包括放弃传统纸张更表，改用电子打卡与屏幕显示，显示最近一次清洗的时间；智慧人流监测，设置电子屏幕，显示厕格使用状况及剩余位置；透过科技感应装置，自动提醒管理人员补充厕纸等物资。

至于现时公厕大多采用一小时清洁一次的硬性规定，陈学锋认为，可透过智能科技收集大数据，分析出不同公厕在不同时段的使用频繁程度，对人流稀疏公厕，可适当调低或调节清洁次数，避免浪费资源。对于「由早排到晚」的极繁忙的公厕，则可利用省下来的资源派人长期留守清洁，或将清洗频率提升至半小时一次，精准解决公厕卫生问题。

