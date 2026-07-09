国泰客机遭战机拦截｜机师指不排除通讯时「转错台」 战机拦截不会「估估吓」乱来

国泰航空上周六一班由香港前往英国伦敦的客机（航班编号：CX257），在罗马尼亚上空一度失联，于北约派出战机升空警告后恢复联系。香港专业飞行员协会主席张敬龙今早（9日）在商台节目分析，事件起因不排除是技术问题或人为失误，例如无线电设备故障，或是机组人员沟通时「转错台」等。

张敬龙指出，客机在长途飞行时会频繁交接不同的空中管制区。他举例，一班飞往欧洲的航班可能需要与50多个空管员交接，期间机师有可能听错频道或按错频率，导致俗称的短暂失联（lost comm）。此外，机组人员在处理突发故障、计算燃油或因长时间执勤导致疲劳时，亦有可能错过呼叫。

事发空域敏感：邻近俄乌战事区域

若遇上失联，空管一般有机制应对。张敬龙解释，除了常规的无线电通讯，机组还可透过「121.5」国际紧急频道、类似电话短讯的数据讯息系统（CPDLC）来联系；若距离太远，亦会要求附近航班协助「代叫」。只有当上述多个途径均失效时，才会出动战机。

对于北约派出战机，张敬龙强调其目的并非攻击，而是执行「快速反应任务」（QRA），以识别飞机身份并确认机组人员是否安全。战机会透过国际民航组织（ICAO）规定的目视信号与客机沟通，例如「摇翼」或指示飞往指定位置，一旦客机恢复通讯并确认运作正常，战机便会离开。

谈及今次出动战机的原因，张敬龙认为与事发空域极度敏感有关。他指出，罗马尼亚邻近土耳其及俄乌战事区域，不时出现干扰飞机导航系统的情况。基于航空界「Never assume, always verify（从不假设，必须核实）」的安全文化，面对失联绝不能「估估吓」，必须确保飞机及乘客安全。

他补充，全球每年约有一、两千宗飞机短暂失联事件，大部分都能迅速解决，而须出动战机拦截的每年约有十多二十宗，不算罕见。他强调本港机师具备世界一流水平及丰富经验，惟事件同时结合多项因素，具体起因仍有待民航处调查报告确认。

香港专业飞行员协会主席张敬龙。