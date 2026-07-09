议员关注扩充「绿在区区」开支上升 建议制定长远回收KPI目标

环保署自2020年起陆续设立「绿在区区」回收便利点及回收流动点，并引入智能回收机。最新数据显示，「绿在区区」项目营运支出在2023至2024年度为3.13亿元，至2025至2026年度为4.80亿元。有立法会议员关注随著服务扩充，相关开支上升问题，认为政府应制定长远的回收KPI（关键绩效指标）目标。

建筑、测量、都市规划及园境界立法会议员刘文君今（9日）在电台节目表示，关注整体公帑的运用是否合理，特别是政府目前需要「开源节流」。

建议制定长远回收KPI目标

刘文君指出，虽然平均每公吨的回收成本由11,593元微降13%至一万零一百元左右，但对比回收量高达76%的升幅，行政与营运成本仍然有进步与改善的空间，并建议政府应制定长远的回收KPI（关键绩效指标）目标。

对于政府为优化营运并控制成本，未来5年会分阶段将82个回收便利点转型为全天候智能自助回收设施，预计可节省约三成人手开支。刘文君对此方向表示支持，认为大众对回收的教育和意识正逐步提升。她强调，这有助于对接国家「十五五规划」中「源头减废」的方向。不过，她亦提醒，部分长者未必能适应高度电子化的操作，因此仍需保留少量人手协助。

回收点仍需人手 以防放错及协助长者

营运「绿在大埔墟」回收便利点的环保协进会总干事邱荣光在同一节目表示，前线营运模式一直与环保署商讨并持续优化，务求以最低成本达到最高效果。例如为了方便上班族，绿在大埔墟已主动延长服务时间，包括提早8时开门及延长至晚上9时关门。

邱荣光解释，营运费用增加的主因是开设了更多回收点。以其机构为例，外展服务已由以往仅负责几个回收点，扩展至现时差不多几十个回收点。虽然租金是重要考虑，但他们一直自主地协助政府控制成本，在便利市民、推动自助化与维持必要人手支援之间取得平衡。

对于政府推动「全天候自助回收」的理想愿景，邱荣光坦言，虽然理想中希望大众能自动自觉使用，但便利点绝不能像「夹公仔机」店铺般完全无人看守。因实际运作上仍需要有人看守，包括防止放错回收桶或回收物未清洗干净，需要职员即时处理，及协助不懂使用QR Code及磅重分类的长者，他认为应循序渐进推行。

邱荣光又指，市民的回收习惯在过去十多年间有极大改善。从以前连胶樽内有液体都不知道要倒掉，到如今懂得「拧开盖、倒液体、洗一洗、再分类」。他指出，政府在教育和进程上都做了不少功夫，回收种类已涵盖胶、纸、铝罐、小电器、充电电池以至钢管等。

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