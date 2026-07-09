天文台｜大致多云 下午部分时间有阳光及炎热 市区最高气温约32度

偏南气流及高空扰动正为广东及南海北部带来骤雨。本港方面，今早多处地区录得数毫米雨量。在上午五时，超强台风巴威集结在台北之东南约1220公里，预料向西北移动，时速约18公里，横过西北太平洋。

本港地区今日天气预测，大致多云，有几阵骤雨，初时部分地区骤雨较多及有狂风雷暴。下午部分时间有阳光及炎热，市区最高气温约32度，新界再高一两度。吹和缓南至东南风。

展望明日及星期六部分地区极端酷热，大致天晴，但有烟霞。星期日部分时间有阳光，亦有一两阵骤雨，随后一两日天气渐转不稳定。

分区气温

九天天气预报

随著高空扰动远离，今日华南骤雨逐渐减少。热带气旋巴威会在今明两日移向台湾以东海域，随后靠近华东沿岸。受其外围下沉气流影响，星期五及星期六广东天色大致晴朗及极端酷热，而高温亦可能触发骤雨。预料一道广阔低压槽会在下周初至中期为南海北部及华南沿岸带来骤雨及雷暴。