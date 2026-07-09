国际龙舟联合会重返香港设全球总部 明年世界龙舟锦标赛回归 料吸逾5000名运动员

国际龙舟联合会（国龙联）正式重返香港。投资推广署周三（8日）宣布，国龙联位于香港的全新全球总部正式启用，标志着香港体育经济迈向新里程，亦象征国龙联在35年后重返发源地，再度落户香港发展。中国香港龙舟总会表示，国龙联总部已于六月底举行开幕仪式，并于七月正式投入运作。

国龙联将总部由英国伦敦迁回香港，并设立全球营运基地，以配合政府于2025年《施政报告》中提出，致力将香港打造成世界级体育枢纽的政策方针。国龙联表示，选择香港作为全球总部，主要基于历史渊源及营商优势，包括简易公司注册程序、具竞争力的营运成本、简单低税制、健全法律框架、完善政府支援政策，以及香港作为现代龙舟运动发源地的独特地位。

投资推广署助理署长刘智元表示，国龙联以香港作为全球营运基地，有助巩固香港作为国际体育枢纽的地位。香港拥有蓬勃的体育经济、世界级基础设施，以及联通内地与国际市场的独特优势，让全球体育组织既能受惠于香港友善的营商环境及稳健制度，同时开拓新的发展机遇。

投资推广署今日（8日）宣布，国龙联位于香港的全新全球总部正式启用。政府新闻处图片

国龙联主席Claudio Schermi表示，今次落户香港既是重返发源地，亦标志着国龙联迎来全新篇章。他指出，「国龙联35年前于香港成立，重返香港犹如将龙舟带回家。为展现长远发展承诺，国龙联将在香港招聘全职员工，善用本地专业人才拓展龙舟运动的全球影响力，并吸引更多国际社群参与这项运动。他强调，龙舟运动植根于深厚的中国传统，国龙联将致力成为一个开放、包容且具国际化管治职能的角色。

中国香港龙舟总会主席钟志乐表示，国龙联总部再次在香港设立，标志着香港在国际体坛的重要性和影响力，以及香港营商环境的吸引力，对推动本港龙舟运动发展具策略性意义。他指出，中国香港龙舟总会是「加强香港在亚洲和国际体育组织影响力先导计划」推出以来，首个成功吸引所属国际体育联会落户香港的体育总会。该先导计划由文化体育及旅游局于今年四月推出，透过提供财政诱因吸引亚洲及国际体育组织在港设立总部或区域总部，提升香港在国际体坛的话语权及影响力，而国龙联亦受惠于投资推广署提供的一站式服务，协助完成在港设立总部的工作。

中国香港龙舟总会主席钟志乐表示，国龙联总部再次在香港设立，标志着香港在国际体坛的重要性和影响力。中国香港龙舟总会图片

中国香港龙舟总会表示，国龙联总部已于六月底举行开幕仪式，并于七月正式投入运作。中国香港龙舟总会图片

钟志乐感谢文化体育及旅游局支持国龙联再次落户香港，并指先导计划在推动国龙联作出有关决定方面发挥积极作用，充分体现特区政府对体育界的支持，同时亦感谢投资推广署的服务，利便了国龙联在香港成立公司，以及其他商业配套的过程。

国龙联世界龙舟锦标赛将于明年重临香港，亦是香港自1997年以来首次再度主办这项国际盛事，预计吸引全球逾5,000名运动员参与，为本港带来可观的经济、旅游及体育效益。国龙联目前拥有约80个成员属会，重新落户香港将进一步巩固香港作为龙舟运动全球枢纽的地位，并为推动龙舟运动争取成为奥运项目踏出重要一步。