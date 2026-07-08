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新界西堆填区疑有垃圾渗滤液渗漏 环保署 : 未有迹象显示对大水坑及后海湾水质造成显著影响

社会
更新时间：22:37 2026-07-08 HKT
发布时间：22:37 2026-07-08 HKT

环境保护署发言人今日（8日）公布一宗堆填区怀疑渗漏垃圾渗滤液事件。该署今日下午约2时30分在新界西堆填区其中一个雨水排水口发现怀疑垃圾渗滤液渗漏，该雨水排水口接连堆填区旁边的大水坑。按目前评估，大部分渗漏的渗滤液已由恒常设置于雨水排水口的防浊幕堵截，因此渗出大水坑的渗滤液量有限。

已化验涉事地点水样本  初步发现溶解氧及酸碱值正常

环保署已在涉事地点采集水样本进行化验，初步调查发现水样本中的溶解氧及酸碱值正常，未有迹象显示对大水坑及后海湾的水质及生态造成显著影响。署方会进行更多化验并作出跟进。

环保署新界西堆填区的承办商已采取一系列跟进措施，包括安排槽车于雨水排水口及大水坑移除渗出的垃圾渗滤液；于雨水排水口的上游位置分流，堵截流进排水口的水源；及安排额外措施，包括堆放沙包及加设额外防浊幕，以进一步堵截怀疑垃圾渗滤液渗出。

环保署会继续密切监察情况及全力移除渗出的垃圾渗滤液，以防止渗滤液继续渗出大水坑。环保署亦会联同堆填区承办商调查事件成因，以采取进一步源头堵截措施。
 

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