星岛「2025年杰出领袖颁奖礼」 汇聚各界精英 特首李家超任主礼嘉宾

由星岛主办的「2025年杰出领袖选举」颁奖典礼晚宴今晚（9日）假中环The Henderson隆重举行，向六个不同组别的社会翘楚精英颁发「杰出领袖」奖项。行政长官李家超担任主礼嘉宾，并向得奖者颁发奖项，现场冠盖云集，盛况空前。

李家超：智慧和创新是实现高质量发展重要元素

李家超致辞时表示，今年的杰出领袖选举以「智动全球，博创非凡」为主题——「智慧」和「创新」，两者都是香港实现高质量发展的重要元素，是政府致力实现的目标。他相信只要社会同心协力，凝聚香港人的「智慧」和「创新」，就能乘风破浪，迈向璀璨未来。

他表示，获奖的杰出领袖和企业中，有积极履行社会责任的国际企业、投入香港创科工业的青年企业家，亦有推动香港中医药传承的教育工作者，亦有在世界舞台展现香港魅力的演艺人才，以及确保盛事在世界级场地顺利举办的幕后功臣。同时政府团队扩展社区回收网络、推广「零废堆填」的努力亦得到认同，鼓励当局一同打造宜业宜居的绿色家园。

李家超又指，不同专业范畴的社会领袖，展现的才能和特质各有不同，但他们都有一个共通点，就是发挥香港人灵活识变、自强不息的成功基因，在行业中担当领军角色，以智慧、魄力和热诚，带领同业共乘国家发展的东风，用好香港的优势，在世界变局中与时并进，续创辉煌。

郭英成：用好AI技术 有效结合传统媒体

星岛新闻集团主席郭英成致辞时表示，香港在特首李家超的带领之下，政府改革日新月异、效率提高，认为香港的竞争力正逐步加强。他称传统媒体经营困难，要应用好人工智能（AI）技术，有效地结合传统媒体，而星岛在香港成立88周年，同时在美国、加拿大等国家都有分部，集团秉承公平、公正、真诚、真实报道，所以得到很多华人的支持，形容走到现在确实非常不容易。

蔡加赞宣布启动「星岛环球」战略升级

星岛新闻集团主席蔡加赞致辞时提到，中央港澳办主任夏宝龙早前访港考察结束时，向特首竖起大拇指，他认为这一举动，既是对特区政府施政成效的肯定，更是对整个香港的点赞，而今届获奖的各位杰出领袖，以远见、坚持与破局的勇气，说明了香港依然是机遇处处。

他宣布，星岛正式启动「星岛环球」战略升级，集团将全面整合香港、内地、美加及欧洲的全球营运网络，打造更加权威、专业、高效的国际传播枢纽，带动整体业务迈向高质量、高层次的全新发展阶段。

蔡加赞提到，「说出香港真故事」是本次战略升级的核心目标之一，在过去一年英文虎报《The Standard》脱胎换骨，成果斐然，不单止凝聚了海内外庞大的英语读者群，更主动强化与各国驻港领事馆及跨国商会的联系，筑起权威多元的国际桥梁，让全球看见真实、立体的香港，消除偏见，增进理解。

坚守媒体初心 牢记社会责任

在AI浪潮下，对于不少人关注记者会否被取代，他强调AI能够大幅提升采编效率、优化生产流程，但是新闻的灵魂永远在于「人」，专业把关、社会信任与人文关怀，都是冷冰冰的演算法无法创造出来，当虚假资讯横行，客观可靠的媒体品牌更加是彰显无可替代的价值。

他指明年是香港回归30周年的重要里程碑，面对当前复杂多变的全球局势，香港更需坚守初心、保持战略定力，充分发挥自身独特优势，站在全新的历史起点，星岛新闻集团将坚守媒体初心、牢记社会责任。他续称，未来会继续与特区政府以及社会各界携手同行，凝心聚力，共创香港下一个30年的繁荣、稳定与辉煌。

多名政府官员及政商界人士出席典礼，包括财政司司长陈茂波、律政司司长林定国、保安局局长邓炳强、民政及青年事务局局长麦美娟、文化体育及旅游局局长罗淑佩、创新科技及工业局常任秘书长蔡杰铭、路政署署长邱国鼎等。

多支纪律部队首长亦有参与晚宴，包括警务处处长周一鸣、入境事务处处长郭俊峰、海关关长陈子达、消防处处长杨恩健等。出席者还包括「2025年杰出领袖选举」评审委员会委员陈振英、郑志刚、谭允芝等。

记者：郭咏欣

今届「杰出领袖选举」奖项共分为六个组别，得奖者如下：