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涉非法操练被控管有爆炸品等4罪 5男被控颠覆国家政权7.28区院讯

社会
更新时间：16:11 2026-07-08 HKT
发布时间：16:11 2026-07-08 HKT

国安处去年在工厦单位进行执法行动时，捣破疑军事非法操练场所，5名年龄介乎20至25岁的男子早前被控串谋颠覆国家政权及管有爆炸品等4罪。案件今在西九龙裁判法院再讯，控方申请合并案件及转介区域法院，获国安法指定法官、总裁判官苏惠德批准，5名被告续还押，7月28日于区院提讯。

5人被控串谋颠覆国家政权罪

5名被告依次为24岁保安员彭加熙、25岁保安员李晋森、20岁学生黄杰伦、23岁学生邓艺博及23岁侍应陈晓津，同被控串谋颠覆国家政权罪。控罪指，他们于2024年11月1日至2025年12月11日期间（包招首尾两日）在香港，一同串谋和与其他身分不详的人串谋，组织、策划、实施或者参与实施以武力或者威胁使用武力旨在颠覆国家政权行为，即推翻香港特别行政区政权机关。

李晋森另被控管有爆炸品及无牌管有无线电通讯器具两罪。控罪指，李于2025年12月11日，在新蒲岗景福街泰景工业大楼3楼某室，明知而管有、保管或控制爆炸品，即一袋粉状低性能炸药、4个自制爆炸装置、两件爆竹烟花制品、18发各含爆炸性混合物的钉枪弹及两瓶铝碎片；另于同日，在新蒲岗太子道东友邦九龙金融中心停车场2楼泊车位的一辆私家车上，非以通讯事务管理局批给的适当牌照行事而管有一部作无线通讯之用的器具，即一套无线电干援器。

其中1人另被控管有儿童色情物品

黄杰伦另被控管有儿童色情物品，指他于2025年12月11日在新蒲岗景福街泰景工业大楼3楼某室管有儿童色情物品，即共6项相片及5段影片，包含有儿童色情内容，并储存于黄杰伦的手提电话内。

案件编号：WKCC3244/2026
法庭记者：黄巧儿

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