红山半岛52号屋涉僭建 业主向审裁小组提上诉遭驳回 入禀申司法覆核

红山半岛52号屋的业主涉于独立屋花园和天台僭建，被屋宇署发出清拆令。业主早前向建筑物上诉审裁小组提出上诉，但被驳回。业主昨入禀高等法院申请司法覆核，要求推翻上诉审裁小组的决定，指屋宇署发出清拆令前并未考虑到僭建物结构安全性，而审裁小组也认为署方必须向僭建物发出清拆令，但屋宇署依照《建筑物条例》理应具有酌情权，因应安全性可以发出改动僭建物的命令、而非完全清拆。

申请人曾传证人力证僭建物结构安全

司机覆核申请人为Bolitho Oliver Robert Morgan，其妻子Farlow Margaret Anne则被列为有利害关系人士；建议答辩人为建筑物上诉审裁小组，而屋宇署署长亦被列为有利害关系人士。

入禀状指，2023年9月暴雨下，红山半岛发生山泥倾泻，屋宇署其后展开调查，并于同年12月向申请人发出清拆令。申请人在2024年2月就清拆令提出上诉，建筑物上诉审裁小组今年3月展开聆讯。聆讯中，双方不争议涉事建筑部分属违例僭建，申请人传召证人指出僭建物结构安全，而屋宇署证人则指出不论风险，署方均会针对违例僭建物发出清拆令。

上诉审裁小组今年5月驳回申请人的上诉，屋宇署也在今年6月发信要求申请人依命令清拆僭建物，否则会检控申请人。

指审裁小组「一刀切」不理清拆僭建物风险

申请方提出，屋宇署受《建筑物条例》约束，其职责包括确保建筑物安全性，屋宇署理应可视乎僭建物的安全性而行使酌情权，除了下令清拆以外、亦可下令改动僭建物，但审裁小组驳回上诉的原因之一，却是改动僭建物这选项从不存在。

申请方又举例，如果告罗士打大厦存在违例僭建物，完全清拆僭建物会引致结构风险，相反轻微改动能够维持结构安全，审裁小组「一刀切」的看法便意味着屋宇署没有选择，而只能清拆僭建物及导致楼宇被拆毁。

此外，申请方认为相关决定不合比例地侵犯到申请人的私有财产权，而相关权利受到《基本法》第6条及第105条所保障，虽然申请方不争议屋宇署基于合法目的及安全缘故而执法，但屋宇署并未考虑僭建物安全性便发出清拆令，其做法并未与其合法目的达到合理连系，而审裁小组驳回申请人上诉也并未考虑这方面。

申请人现要求推翻上诉审裁小组决定，并由新组成的审裁小组依法庭指示重新考虑上诉，以及其他法庭认为合适的济助。

案件编号：HCAL1227/2026

法庭记者：王仁昌