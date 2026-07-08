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宏福苑睇楼团助居民实地考察心仪单位 赞解说专队「用心」、「上心」

社会
更新时间：15:45 2026-07-08 HKT
发布时间：15:45 2026-07-08 HKT

随着宏福苑长远居住安排方案一步步推进，越来越多的居民交回「接受收购建议信件」以确认出售业权。早前，房屋局分别接待了大埔区议员梅少峰和黄伟憧组织的睇楼团，及南区区议员张伟楠为住在渔映楼的宏福业主组织的睇楼团，继续向更多街坊介绍长远居住安排方案中的特设销售计划内容。立法会议员陈克勤出席其中一团时，鼓励街坊看清楚、问清楚、了解清楚，为未来新居选择作最好的决定。

何永贤今日(8日)在社交平台发文，指不少街坊在选择新居上有明确的考虑，有些希望可以尽快安顿，故倾向选择今年第四季入伙的项目；有些希望出行方便，故市中心或近机场的项目都分别有自己的捧场客；有些希望不用处理装修事宜，可以拎包入住，目标又更明确。居民都认为睇楼团非常有用，现场看着项目模型和资讯、参观示范单位，能更切实地感受单位间隔、周边环境与设施等。

这段时间，「解说专队」与街坊的关系更见紧密。有长者参加睇楼团当天说自己已经第三次见「解说专队」同事，当中除到房委会的办事处、到街坊居住的社区及一起睇楼，每次再见都更加亲切；也有街坊大赞同事优秀，「来往的时候感觉到她很用心、很上心。」也有街坊在闲聊时和讲到这段时间的心路历程，如何去面对及解决问题，更希望将这种正能量感染更多街坊，一起前行。

何永贤指，「解说专队」会继续努力，携手社会各界一起为街坊提供更多支援，助他们在掌握资讯后，更好地为自己的长远居住作出安排。
 

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