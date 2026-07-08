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涉使用虚假泊车证骗取泊车费 保险从业员被控使用虚假文书等3罪还押候讯

社会
更新时间：15:25 2026-07-08 HKT
发布时间：15:25 2026-07-08 HKT

男保险从业员涉嫌于今年7月在屋苑停车场使用虚假泊车证，以骗取业主立案法团的泊车费用，被控使用虚假文书等3罪。案件今早在西九龙裁判法院首次提堂，被告暂毋须答辩，控方申请将案件押后至9月16日，待警方进一步调查及向律政司索取法律意见，获裁判官陈慧敏批准，期间被告还柙候讯。

52岁被告招耀伟，被控使用虚假文书、以欺骗手段取得财产及妨碍司法公正罪。控罪指招耀伟于2026年7月4日，在华员邨华礼阁停车场知道或相信有关虚假文书，即一张有效期至2026年12月31日、编号为112的停车场泊车证属虚假，而使用该文书，意图诱使华员邨业主立案法团及该上址职员接受该文书为真文书，因而作出或不作某些作为，以致对华员邨业主立案法团及该上址职员不利。

招另于同年3月19日与7月4日之间，在香港以欺骗手段，即展示一张虚假的泊车许可证，不诚实地取得「华员邨业主立案法团」的上述日期期间的停车费用，意图永久剥夺「华员邨业主立案法团」的财产；及于同年7月5日，在华员邨华礼阁停车场妨碍司法公正，而作出一连串有妨碍司法公正倾向的作为，即从一辆私家车上取走一张编号为112的泊车许可证。

案件编号：WKCC3233/2026
本报记者

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