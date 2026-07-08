善德基金会再造创举 全港智能单车动力创举接力挑战120万公里 喜迎香港回归30周年

为迎接明年香港回归祖国30周年，善德基金会联同Sun Life永明举办「Ride-To-Shine Hong Kong」」智能单车动力创举，以「全民参与」为理念，目的是「转化能量，全城发亮」，号召全港市民接力挑战累积骑行120万公里，距离相当于环绕地球30圈，象征全香港市民迎接回归祖国三十年。善德基金会主席蓝国庆表示，今次智能单车盛事创举凝聚社会各界力量， 寓意香港继续同心同行、自强不息，共同创造更美好未来。

主席蓝国庆再造创举 推广健康与环保生活

蓝国庆指，活动希望向大众推广健康生活习惯外，更是宣扬环保意识，预计活动可以凝聚约 6,000 度实际电量，足以驱动一部电动车环绕地球一圈。他强调，基金会一直致力培育新世代领袖人才，举办多元化体育活动，除了磨练青年人毅力与纪律，亦锻炼他们勇于接受挑战精神，正所谓「一人耕耘，一分收获；众人协力，十倍有成。」基金会希望引领青年人思维转型，学识并肩作战，从容驾驭瞬息万变新时代带来的挑战与机遇。

这项盛事创举将分为两大部分，于本月21日至8月15日期间，在尖沙咀星光大道梳士巴利花园，设置100部智能单车供市民大众一同挑战，其后智能单车会移师至全港各区，供市民参与。除此之外，载有智能单车的「流动单车参与平台」宣传车，于活动期间走访全港18区以及大湾区城市，深入校园、社区、企业及大型公众活动场地，让更多市民能够便捷参与，同时将运动、健康及正能量带到社区每个角落，凝聚各界力量。

活动终极目标是累积骑行120万公里，距离相当于环绕地球30圈，象征全港市民同心同行，喜迎回归祖国三十载。为了广泛传递这份正能量，主办方特别邀请了香港体育学院、香港童军总会及少年警讯等大型青年团体作为支持机构，鼓励年轻一代积极参与。动力大使兼「亚洲车神」黄金宝亦呼吁，今次活动门槛非常亲民，无论市民是「踩一公里还是踩一百米」都是一份支持，最重要的是大家一同参与完成壮举，为社会注入正能量。

港队名将分享实用骑行贴士

为了让参与市民有更好体验，多位单车名将也分享实用的骑行小贴士。香港男子公路单车运动员叶汉文建议，若平时较少运动的市民，在挑战前应先留意智能单车的基础设置是否舒适。在骑行策略上，前段应尽量保持均速前进，将体力留到最后阶段再作冲刺。

此外，活动期间亦设有考验意志的90分钟耐力挑战赛，于限时内达成累积总里数的首三名队伍或参加者，将会获邀出席今年十月一号的官方国庆活动。前单车港队运动员仇多明特别提醒有意挑战的市民，长时间的运动非常考验体能与耐力，建议在挑战前先吃适量食物，例如一只香蕉来储备能量。同时，由于骑行时间较长，市民在上车时务必将单车座位的高度调校至最适合自己的水平，以防止运动劳损。

活动同时设有10公里挑战赛，大家可以「Tag and Share」形式广邀家人朋友一同参加。



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