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姜涛不小心驾驶、冲红灯及无挂P牌扣满15分 今起停牌3个月

社会
更新时间：16:03 2026-07-08 HKT
发布时间：15:14 2026-07-08 HKT

MIRROR成员姜涛去年11月凌晨驾车时，因伸手向后座取帽，导致车辆撞上护栏。姜涛今年4月承认不小心驾驶传票罪，被判罚款1000元。他另涉无挂「P牌」及「冲红灯」而被罚款1200元。姜涛因此遭运输署扣达15分，今于东区裁判法院处理「违例驾驶记分传票」。姜涛无现身，由律师代表认罪。主任裁判官张志伟应运输署申请，判姜涛停牌3个月。律师指姜涛遗失了驾驶执照，张官遂给予姜涛14日时间尽力寻找，若仍未能找到，则需在7月22日或之前交出车牌，或法庭作出宣誓。

姜涛P牌扣满15分

姜涛因工作繁忙而未能应讯，由律师代表承认一项违例驾驶记分传票。传票指运输署接获指控，指姜涛身为驾驶执照的持有人，在香港于2025年8月11日至12月23日期间，所犯罪行被扣违例驾驶分数达15分。

姜涛早前由大律师代表承认一项不小心驾驶传票罪，被判罚款1000元。案情指，姜涛于2025年11月28日凌晨约4时14分，沿坚道西行方向驾驶私家车，到达港岛坚道48号对出时，姜涛未能适当控制其车辆，导致左车头撞上护栏，车头及护栏均损毁，惟无人伤亡。姜涛告知到场警员他正向后座伸手取帽，当时车辆正在移动，之后撞上护栏。据悉当时姜涛拒绝作任何警诫口供。

姜涛代表律师。汪旭峰摄
姜涛代表律师。汪旭峰摄

姜涛另以书面承认「没有遵照交通灯的指示」及「驾驶没有牢固地附上『P』字牌的车辆」，两项传票罪各罚款600元。两罪均发生于2025年12月23日凌晨，坚尼地城城西路（西南行）与西祥街北交界的数码冲红灯摄影机，拍摄到一辆私家车没在交通灯红灯时停在白线前，而继续驶过交界。调查发现姜涛为上述违例司机，他只持有「暂准驾驶执照」（俗称「P牌」），而在相片中姜涛未在车尾位置挂上「P牌」。

官指姜涛遗失驾照须到法庭宣誓

张官关注姜涛遗失驾驶执照，辩方呈上报失纸，惟张官指出若被告遗失驾驶执照须亲自到法庭宣誓。运输署一方补充，署方与法庭未曾接受以报失纸作遗失纪录。

张官明言，法庭不容许草率地报失，姜涛须到法庭宣誓。张官批准运输署申请，颁令姜涛停牌3个月；另应辩方申请，要求姜涛于7月22日或之前递交驾驶执照，或到法庭宣誓证明已尽力寻找。张官又提醒，若姜涛在停牌期间驾驶任何车辆，法庭不会姑息，可判处即时监禁。

案件编号：ESD142/2026；ESS7785-7786/2026、ESS7790/2026
法庭记者：雷璟怡

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