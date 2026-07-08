在IG上邀约13岁男童发送裸照及肛交 男积犯认管有儿童色情物品等两罪还柙7.22判刑

28岁无业男于2021年在社交媒体上主动邀约13岁男童发送裸照及肛交，更询问男童的内裤颜色及下体状态等，男童向YouTuber披露事件，警方拘捕被告后在其手机发现大量儿童色情照片及影片。无业男今（8日）在西九龙裁判法院（暂代区域法院）承认管有儿童色情物品等两罪，控方透露被告有4项相类同定罪纪录。暂委法官高伟雄关注，被告手机内影片中的儿童似乎年仅6至10岁，质疑被告是针对儿童性罪行的惯犯，并将案件押后至7月22日判刑，待索取背景报告、精神科及心理报告，期间须还柙小榄精神病治疗中心看管。

28岁被告洪智聪，被控一项企图促致未满16岁的另一人以制作色情物品及一项管有儿童色情物品罪。控罪指，他于2021年7月3至11日，在香港企图促致14岁的男童X制作色情物品，即以视像方式描划X阴茎的照片；及在2021年8月26日，管有儿童色情物品，即在其流动电话内的666段片段和9张相片。

控方透露，被告另有4项定罪记录，包括企图制作儿童色情物品、管有儿童色情物品、发布儿童色情物品及两项向年龄在16岁以下的儿童作出猥亵行为罪。辩方求情指，被告即时认罪，免却了事主出庭作供，被告以已有无限悔意，明白监禁无可避免。

被告声称自己12岁 要求事主发送下体照片

案情指，被告于在2021年7月3日至5日期间，以名为「谢信知」的帐号，在Instagram上向14岁的男童X发送讯息，要求他裸聊及发送裸照，又问他年龄、内裤颜色及下体状态等的事情。X意识到被告可能是恋童癖，并讹称自己年仅10岁，被告则声称自己12岁。及后，X将事件告知YouTuber杨先生，并把杨提供的电话号码交给被告。杨假扮X与被告对话，期间被告再度要求X发送下体照片，又质疑X已是14岁，杨遂以「X」的身份回应称他13岁，并相约同年7月11日见面，指会到被告住所口交及肛交。

案发当日，被告前往九龙城区与X见面，杨随即现身及质问被告，杨在被告离开后决定报案。至同年8月26日，被告被带回警署协助调查，警方在其同意下检查其手机，发现了666段儿童色情片段及9张儿童色情相片。同日被告被捕，并于警诫下承认对年约11至12岁的男童感兴趣，亦有意观看X的阴茎。被告另确认，手机内的淫亵物品均是从网上下载或从他人处获得，当中显示未成年儿童进行各种性行为，包括口交、肛交及手淫等。

案件编号：DCCC216/2025

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