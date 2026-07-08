港铁扶手电梯安全运动启动 影帝郑则仕吁「则仕Do it、Just企定」

港铁公司今日（8日）启动本年度扶手电梯安全运动，公司今年特别邀请到影帝郑则仕先生（Kent哥）拍摄宣传短片，向乘客传递「则仕企定」心法，包括搭扶手电梯时「扶实企定、左右都要定」，以及带大型物件就记得「搭䢂有请」，希望大家为己为人，安全第一。

每年录500多宗扶手电梯意外 6成涉行走失平衡及携带大型物件等

近年港铁车站平均每年录得约500多宗扶手电梯意外，当中约6成意外与乘客在电梯上行走而失平衡、被他人碰撞，以及携带大型物件有关，接近一半为长者乘客。为应对有关情况，公司的铁路营运团队已采取多管齐下的策略，从设施检查、日常保养及安全教育等多方面，全面加强扶手电梯的安全管理。

在今日推出的全新宣传短片中，运动造型上阵的Kent哥延续早前大热的「则仕 Do it」精神，以轻快的节奏，提醒乘客使用扶手电梯时要「扶实企定」，携带大型物件或身体不适则应使用升降机或寻求职员协助。

港铁扶手电梯安全运动今日（8日）举行启动礼。

Kent哥亲授「则仕企定」提醒「扶实企定」

宣传片今日在扶手电梯安全运动启动礼中首播，公司邀请了来自邻舍辅导会、香港耆康老人福利会、明爱、东华三院、保良局、长者学苑及香港交通安全队服务的逾100位长者出席，并由Kent哥亲授「则仕企定」要诀。宣传片亦会在车站资讯显示屏、车厢电视及社交媒体等播出。

港铁公司副总监—车务营运及本地铁路李婉玲表示，港铁一直以提供安全的铁路服务为首要任务，并透过不同渠道推广及宣传铁路安全讯息，包括举办学校讲座和长者安全推广活动，加强大众的铁路安全意识，呼吁大家为己为人，乘搭扶手电梯时「企定定」和「紧握扶手」，让大家轻松安全出行。港铁亦会应用创新科技，持续提升扶手电梯安全。

港铁于部分电梯出口位置安装镜头侦测外来物品

目前，港铁于部分电梯出口位置安装了镜头，当侦测到有外来物品会即时提醒站员处理，减低发生意外的机会，应用至今效果正面；公司亦利用大数据监察并分析扶手电梯意外，以便可于意外热点加派职员协助乘客。

暑假将至，乘客出行或会较多，港铁将于未来数星期加派穿著红色背心的扶手电梯安全大使，于网络内不同车站提醒乘客正确使用扶手电梯，并协助携带大型物件的乘客使用升降机。

另外，港铁将于7月15日起至7月21日，在香港书展设立「港铁安全体验天地」主题摊位(3B-D02)，让公众透过互动游戏，学习使用扶手电梯安全的知识，培养乘车有礼好行为等。参加者完成游戏后，可获得书展期间限定的精美纪念品，更有机会与铁仔见面，一众小朋友及铁路迷万勿错过。