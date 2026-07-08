KOL女实习医生被炒｜过去五年3人未能完成医生实习「毕业即失业」 政府：鼓励员工上报不当行为

明爱医院KOL前女实习医生「Angel」，因于社交平台上载工作期间的不当行为，以及随之而来的一连串诚信风波，被医管局解雇及被警方拘捕，引起公众关注医生操守问题。有议员于今日（8日）立法会大会，关注近年完成实习但未获颁授经验证明书或不获注册成为医生的人数。

上年度35宗医生纪律处分 按年增逾五成

医衞局回应指，上年度（2025至26年度）医管局录得35宗关于实习医生和驻院医生，因为工作表现欠佳或者违反专业操守而被纪律处分的个案，按年大增逾五成。另外，在2021至22年度至2025至26年度期间，共有三名实习医生因工作表现欠佳、行为不检或者刑事罪行，而未能够完成实习，从而无法注册成为医生。

医生查阅病人管理系统资料 会完整保存存取纪录

医衞局指，医管局对医生的专业操守行为和纪律有极高的要求，所有公立医院医生，包括实习医生、驻院医生以至各级别的专科医生都必须医术与医德兼备，时刻以病人福祉、私隐、安全以及服务作为最优先考虑。

提出口头质询的选委界何敬康关注医管局有否恒常机制，监察其临床医疗管理系统的查阅纪录，并就异常查阅行为设立内部通报机制。局方表示，当局对于临床医疗管理系统的使用是由五大层面严格把关，所有员工必须先完成私隐培训课程，方可申请开通系统帐户。帐户申请须经部门主管审批。他续指，系统按使用者的工作需要，分配不同的功能权限。同时，系统会完整保存存取纪录，确保每一项操作均可追溯，强化问责机制。

另外，当使用者试图进入限制存取资料区时，系统会提示并强制要求输入查阅原因，并提醒该次存取行为将接受审核，医管局会定期检视系统帐户、用户权限及使用纪录，并透过早期事故通报及人事通报机制，及时接收异常提示个案，医管局持续加强系统保安措施确保所有资料的保密性及安全性。

前实习女医生「Angel」，涉不诚实使用电脑被捕。资料图片

「考的分数不一定与专业操守有直接关系」

选委界陈凯欣表示，实习医生、驻院医生因为一些严重不当行为，除了口头警告和书面警告之外，严重的甚至会解雇，关注涉事的部门主管、病房管理层会否有相关的口头警告或书面警告。

医衞局表示，每一个实习医生由大学培训后，会到医管局进行工作培训，每一个轮转只是三个月，负责培训的资深医生会尽力去引导他们，强调「喺呢方面，我会觉得呢啲资深医生已经尽咗佢哋嘅责任，而呢个实习医生唔能够完成培训，唔应该去惩罚呢啲资深医生。」

针对近日有实习医生及住院医生的个别不当行为。医衞局表示，有关行为不理想，应受到谴责，涉事的实习医生及住院医生已被解雇。医衞局强调，医院为24小时运作机构，个别行为若未被察觉或当事人未主动报告，可能难以发现，因此鼓励员工主动上报，以期不断提升专业水平。局方指，医科是受学生欢迎的科目，「但考的分数不一定与专业操守有直接关系」。

记者：黄子龙