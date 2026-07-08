每日杂志丨暑假维修敲警钟 风险多评估防「毒课室」 建筑界：工程必释甲醛挥发性有机化合物

近月有小学进行天台防水工程后，逾30名学生出现皮肤痕痒、流鼻血和湿疹加剧等情况，加强学界警惕。有中学校长称，学界有查证建材规格的认知，但未具判别的专业能力，主要依赖承建商、工程顾问及认可人士确认物料符合标准。暑假将至，不少学校将进行修葺，有建筑界人士指，相关防水工程必定会释出甲醛和挥发性有机化合物（VOC），校方可要求承建商进行风险评估，了解工程期间会否释出挥发性和刺激性气体，另可聘请空气质量测量机构，在开学前检测和洁净空气，预防「毒课室」再现。

暑假是学校进行修缮或装修工程的旺季，一般牵涉较大型的翻新工程，例如课室改建、球场地坪重做或天面防水等。在2026至2027学年，有825间资助学校获批大规模修葺工程，大部分工程会在今年暑假期间进行。

5月底，有直资小学进行天台防水工程后，逾30名学生出现皮肤痕痒、流鼻血和湿疹加剧等情况。有家长怀疑因为天气炎热，学生在局促及充满油漆气味的环境上课，导致身体不适，联署要求校方正视。教育局回复传媒查询指，已向涉事学校了解，强调该次工程所采用的防水物料，为「政府认可及批准使用的标准建筑材料」；学校事后已采取措施以保障师生健康，局方亦提醒学校，在日后开展工程前做好风险评估。

香港装修监察协会副会长李俊辉指，重铺天台的防水工程，普遍流程为先拆除现有天面阶砖、英泥沙保护层、保温层、防水层及抓坡层，及后重做抓坡层，涂上防水物料，待干涸后进行「试水」测试。通过测试后，工人会用英泥沙浇注保护层，并铺上隔热板，再用英泥沙浇注抓坡层，最后按需要铺上天面砖或防滑磁砖。他说，天面防水工程一般使用以沥青为基材的「改性物料」作为防水涂层，近年也会使用聚氨酯（PU）物料，取决于顾问公司在审核材料时的决定。

有业内人士指出，一般天台防水物料释出污染物的浓度有限，加上天台属开放空间，产生污染源致学生不适的机会很微。香港工程装饰商会会长、特许测量师吕迪祈说，任何涉及化学物质的程序，如建设防水涂层，必定会释出甲醛和挥发性物质，而在户外地方施工，普遍只能等待该处自行风干，不会特意加设临时上盖罩住地面，再喷上抑压VOC的物料。

建设防水涂层必定会释出甲醛和挥发性物质。 新华社

有学校早年受黑雨影响，天台花圃遭雨水淹浸。 受访者提供

学校管理层未必具判别力

据了解，政府资助学校（津校）和直资学校进行修缮工程，招标程序截然不同。若属小规模工程，津校会先向教育局申请拨款，再自行招标，工程公司承接工程后，会跟从建筑署的《建筑物的一般规格》选料；获教育局批核的大规模及紧急修葺工程，会由教育局委聘的承办商进行，并由工程顾问监督，承办商需按工程合约要求，提交物料规格及证明予顾问审批。

香港教育工作者工会创会及荣誉主席黄建豪坦言，教育界知道要查证建材技术规格，但学校管理层未必具备逐一判别的专业能力，实务上主要依赖承建商、工程顾问及认可人士确认物料符合政府标准。另有中学校长称，部分承办商未有履行监工责任，学校只能自行监督。

老牌公司投标不在意品质

装修教育平台「装修学院」的校长邓世民直言，不少老牌公司投得工程后外判，不在意工程品质，「只要不影响日后中标便得过且过，学校敢怒不敢言。」他又指，部分学校工程「判上判」，导致承包商的利润降低，而相关公司采用的建材品质参差，部分选择于内地网购天台防漏物料，缺乏安全认证。另有建筑界人士盼望，有关部门能在《一般规格》以外撰写专为学校工程而设的建材规格，供业界参考。

要确保校内在工程后没有残留有害物质，李俊辉说，较可行的办法是校方要求承建商进行风险评估，了解在工程期间使用的物料，有否挥发性和会否释出刺激性气体。他续说，「粉尘控制」也是近年较关注的题目，不仅要顾及源头，也要顾及挥发物、刺激性气体或粉尘有否残留于校舍内或空调系统中，「进行充分的风险评估，以尽早作出预防措施。」他补充，学校亦可聘请专业的空气质量测量机构，在开学前检测及洁净空气。

黄建豪补充，教育局现行指引主要强调源头控制（如选用低排放建材）、施工期间管理及工程后通风处理，并未规定所有工程必须提交相关检测报告；学校可按工程性质及风险评估，参考环境保护署《学校室内空气质素管理指引》内的标准，自行安排检测并保存报告。 他又言，教育局亦建议学界应尽量在假期、周末或使用者不在校时施工，并以围封、隔离及清理等方法减少污染物扩散。

学校可要求承建商进行风险评估，预防「毒课室」再现。

粉尘易残留校舍空调系统

教育局发言人回复指，资助学校获教育局批核的大规模修葺及紧急修葺工程，会由教育局委聘的承办商进行，并由工程顾问监督，承办商须按工程合约要求提交物料规格及证明予工程顾问审批；至于资助学校自行进行的工程，则由学校负责监督。局方续说，如工程涉及改善及扩建工程，包括结构性的改动及改建工程，必须事先获得教育局批准；当建议的工程在建筑物条例下并非豁免工程，例如涉及校舍结构或影响逃生途径的安排时，法团校董会/校董会应先取得房屋局辖下之独立审查组（屋邨学校适用）或屋宇署（非屋邨学校适用）的批准。

因应相关政府部门的意见，学校须于有需要时递交补充资料，以确保工程符合安全及相关政府部门的要求。如有疑问，学校应向认可人士寻求专业意见。学校应在取得教育局常任秘书长批准后，方可开展工程。该等改善及扩建工程完成后，学校须把竣工后的图则/纪录送交教育局备案。

学校可在开学前检测空气质量。

学校工程分三类 教育局支援大维修

教育局按工程性质及规模，为工程分类，分为「小型维修」、「紧急修葺」及「大规模修葺/改建」工程3类。

香港教育工作者工会创会及荣誉主席黄建豪说，「小型维修」如局部补墙或简单油漆工程，通常毋须事前向教育局作书面通报，惟学校须妥善保存相关合约文件及建材证明，并于工程完成后在校舍保养纪录中备存，以供教育局日后巡查时查阅。

至于「紧急修葺」工程，如水管爆裂、供电系统故障等，学校可经电话联络教育局委聘的工程顾问安排紧急维修，并透过校舍保养互动终端（SMART）系统递交正式申请。

教育局回复指，局方会透过年度大规模修葺工程机制及紧急修葺工程机制，为资助学校（包括特殊学校）提供校舍保养及修葺方面的支援，工程涵盖的范畴除涉及修葺损坏的设施外，亦会为学校改善校舍设施，包括重铺电线、更换照明系统及空调装置、改善通风系统、重铺球场地台、翻新内外墙及房间、更换天面防水层、闸门和窗户等。局方约在每年4月至5月发出通函，邀请各资助学校就下一财政年度拟进行的大规模修葺工程项目提出申请，申请的审批结果一般在翌年4月公布。

10年前，内地多所学校出现毒塑胶跑道，导致大批学生不适，家长在校门前抗议。 网上图片

内地屡爆事故 学生头晕流鼻血

内地近年屡有学校进行装修工程后，疑因甲醛超标而形成「毒教室」，致多名学生不适。

2018年，山东济南有过百名小学生迁至新校舍后，出现流鼻血、咳嗽、头晕和呕吐等症状，有家长质疑与该校操场铺设释出浓烈塑胶气味的跑道有关，无奈当地教育局表示，对学校做过5次环保检测皆属及格，校方亦有环保检测及格报告，在网上掀起热话。

2023年，重庆有小学完成暑期装修后，因甲醛超标导致停课。多名学生自9月开学后，出现流鼻血、肚痛、咳嗽、头晕和喉咙痛等情况，更声称教室内有一股「刺鼻的味道」。校方事后停课跟进，先安排受影响的学生转到另一课室上课，再拆除改造项目，并委托专业机构测试教室空气质量，待全数检测及格，才安排学生回到原有课室上课。

记者：仇凯瑭