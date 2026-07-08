男子涉商会晚宴后奸女会员 事主供称当晚饮用6杯红白酒及大半支威士忌

2023年香港国际青年商会晚宴后，一众会员到卡拉OK续聚饮酒作乐，29岁女会员饮用大量酒精，回到酒店房间留宿一晚，期间涉遭协助她搬行李的30岁男会员入房强奸。男会员否认一项强奸罪，女事主出庭供称，她当晚饮用约6杯红酒及白酒，以及大半支威士忌酒，醉酒至步履不稳，难以走直线，一直需由女友人搀扶。

X邀请被告出席城巿女青商会就职典礼

现年33岁男被告何立燊否认于2023年9月25日，在尖沙咀龙堡国际宾馆1639号房强奸女子X。二人同为香港国际青年商会会员，但隶属不同分会，男被告何立燊隶属腾龙青年商会，女事主X隶属城市女青年商会。

X今在屏风后作供称，她从事保险业，为城市女青年商会会员，曾在2023年1月与被告发讯息联络，邀请被告出席城市女青年商会就职典礼。2023年9月24日晚上香港国际青年商会举行晚宴及颁奖礼，21个分会会员均出席，她得知宴会或会延续至夜深，便与另一女子合资预约一间酒店房间，方便相熟女会员在酒店房内化妆、更衣及休息。X自行保管2张酒店房卡，其他女会员有需要使用房间时便会联络X。

X酒后由女友人与被告送返酒店休息

晚宴完结后，她与数名女会员回酒店房间更衣，21个分会的会员到尖沙咀港晶中心Neway延续聚会，每个分会有独立房间，每间房最多供15人使用，每个分会会到不同分会的房间敬酒，各人由约凌晨1时逗留至凌晨5时。X在晚宴时饮用红酒白酒约5至6杯，在Neway则饮用了3分2支威士忌酒，醉酒至步伐不稳，难以走直线，女友人L一直扶X走路并送X回酒店。

X指途中两人遇到一名女会友及被告，该女会友建议被告协助X搬运装满玻璃奖杯及奖牌的沉重行李箱，顺道送X回酒店休息。被告便与X及L乘的士回酒店。

案件编号：HCCC163/2024

法庭记者：刘晓曦