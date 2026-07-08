启德体育园已办逾60场大型体育盛事及演唱会 罗淑佩：有效带动周边消费及就业

有立法会议员关注香港推动旅游业高质量发展。文化体育及旅游局局长罗淑佩表示，盛事经济效益不应只以旅客是否过夜作为单一衡量，即使部分旅客即日往返，亦会在交通、餐饮及体验活动方面产生实质消费，带动整体产业链发展。她续称，启德体育园自去年启用以来为「盛事+旅游」带来关键突破，主场馆至今举办超过60场大型体育盛事及演唱会，吸引逾240万观众，有效带动周边消费及就业，为本地经济注入实质动力。

旅客消费模式转向文化及体验

她又称，旅客消费模式已由以往偏重购物转向文化及体验，近年留宿旅客及即日旅客的人均消费分别维持在5000元及1000元以上，去年留宿旅客人均消费由2024年的5490元微升至5503元，预计今年略升至5530元；即日旅客人均消费由2024年的1235元调整至去年的1139元，预计今年维持相若水平。

她续称，虽然部分访港旅客未有留港过夜，但仍会产生消费，以启德体育园为例，每次活动可创造近一万个临时职位，实际经济贡献远超门票收入及旅客的消费，故因应旅客出行模式转变，当局以「盛事+」策略推动高质量旅游发展，将大型盛事升级为跨时段、跨地区的主题体验，延长旅客留港时间并扩阔消费场景。

林伟全关注能否主动对接外资「拆墙松绑」

提出质询的商界（第一）林伟全关注，能否在港发展类似印尼峇里岛的度假胜地，在离岛兴建多些7星级酒店，当局能否主动对接外资及为他们「拆墙松绑」。罗淑佩表示，对此政府感到非常鼓舞，正等待相关计划书，如有具体计划，政府愿意聆听及拆墙松绑。

记者：郭咏欣

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