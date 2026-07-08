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机舱「突发保安事件」去年达38宗 按年暴增一倍 主要涉袭击、扰乱秩序 政府解画：近年航班数目增多

社会
更新时间：13:07 2026-07-08 HKT
发布时间：13:07 2026-07-08 HKT

飞机航班上，不时发生乘客之间，甚至与机组人员的言语争执、继而肢体冲突。运输及物流局回复立法会议员书面质询时表示，民航处去年接获客舱内发生突发保安事件的个案达38宗，较前年的19宗翻倍，指个案主要包括袭击和其他扰乱秩序行为。当局解释，随着近年飞机航班数目增多，2025年各类事故的通报数目较往年有所增加。

在处理突发保安事件方面，当局指，根据《香港航空保安计划》，本地航空公司须确保机组人员已接受航空保安措施的训练及评核，其中训练内容包括判别机上突发保安事件的严重程度、机组人员之间的沟通和协调、适当的自卫应对，以及处理难受管束乘客等措施，以确保各类机上突发保安事件均能得到妥善和即时的处理。

就航空保安事件，当局表示，航空公司必须根据《航空保安规例》(第494A章)第20条向民航处报告。民航处在接获有关报告后亦会随即进行审视，并在有需要时与航空公司作适当跟进。

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提出质询的工联会立法会议员邓家彪亦关注，本地航空公司有否为机组人员提供足够的精神健康辅导和支援。运物局局长陈美宝回复指，各本地航空公司一般已采取不同措施支援其雇员，包括机组人员的精神健康，例如签署《精神健康职场约章》、举办推广活动、提供员工支援组及热线等。

另外，为提升雇主和雇员在处理工作压力和精神健康问题方面的认知和能力，劳工处和职业安全健康局不时举办有关工作压力和精神健康的讲座及宣传活动。同时，劳工处和职安局亦编制了有关管理工作压力的资讯刊物，提供适用于个人及机构层面在处理工作压力和预防精神健康问题的实用方法。

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