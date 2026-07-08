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西医戴港盛涉滥发过千张免针纸 诊所姑娘指戴无具体指示免针纸签发理由：「叫我任剔」

社会
更新时间：12:13 2026-07-08 HKT
发布时间：12:13 2026-07-08 HKT

76岁注册男西医戴港盛涉嫌向病人滥发过千张俗称「免针纸」的新冠疫苗接种医学豁免证明书，与另一名女商人同被控1项不诚实取用电脑罪，戴港盛另再被控洗黑钱等合共17罪，2名被告否认控罪受审。时任诊所姑娘今早于区域法院作供指，不清楚同场女商人具体工作内容。诊所姑娘坦言不知道签发「免针纸」有何条件，「免针纸」签发理由中戴港盛「冇讲剔边度」、「叫我任剔」，没有具体指示。

控方传召时任诊所姑娘李佩欣作供，李佩欣交代曾收到律政司免予起诉书，当中指若在庭上如实作供，不会被起诉。毕业于内地大学护理系的李佩欣，2022年初经人介绍入职担任诊所姑娘，李指日常只负责联络预约病人，收费与配药皆由被告戴港盛亲自处理。次被告「杨博士」杨瑷瞳案发时亦在诊所内工作，惟不同场，杨瑷瞳会另行与戴港盛沟通，故李不清楚杨瑷瞳具体工作内容，2022年2月10日杨瑷瞳开设WhatsApp群组，加入戴港盛及李佩欣等，用于沟通工作。

李佩欣解释案发时工作流程，先核对病人身份，纪录个人资料，病人进房诊症时，李便将病人资料输入医健通系统，剔选表格选项后储存并打印「免针纸」，其后再与病人核对内容后交予对方。李佩欣指不知道签发「免针纸」有何条件，「免针纸」签发理由中戴港盛「冇讲剔边度」、「叫我任剔」、「乱剔都得」，李亦不明白选项内容，「唔知选项点拣⋯⋯唔清楚有咩准则」，戴港盛没有具体指示，至于选择有效期方面，李表示已经没有印象。

案件编号：DCCC1239/2023
法庭记者：陈子豪

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