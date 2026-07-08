麦当劳内偷食客手机 无业惯犯认盗窃罪入狱7个月

中年无业汉去年10月在将军澳的麦当劳内，趁邻座六旬汉睡觉时，偷走对方放在桌上的Vivo手机后转售他人，被捕后在警诫下承认因一时贪心而犯案。无业汉早前承认盗窃罪，裁判官刘淑娴今早在观塘裁判法院判刑时，强调被告「趁事主瞓咗觉嘅时候攞佢电话，近乎扒窃」，被告亦有7次类同的刑事定罪纪录，考虑本案存在延误等因素，终判处被告监禁7个月。

求情称已洗心革面不再重犯

辩方引述背景报告指，被告之前的每月支出包括足球赌博，被告自2010年与相恋7年的女友分手后一蹶不振，因感情纠纷而出现阴霾，终日留在家中，没有外出工作。辩方另透露，被告在去年10月因另一宗案件被判处监禁，而本案亦发生于去年10月，惟本案出现延误导致未能将两案一并处理量刑。而被告在先前案件出狱后已洗心革面，没有游手好闲，报读了培训局的课程，积极面对自己的问题，望能尽快投职社会。被告亦表示会处理其情感及抑郁的问题，不会再犯下盗窃事件，而被告亦赔偿事主1,000元，望法庭考虑判处缓刑。

45岁被告梁文狄，承认于2025年10月29日，在将军澳宝琳北路18号宝林商场地下麦当劳内偷窃一部黑色Vivo手提电话，型号Y100，价值港币1000元，而上述物品为陈姓男子的财产。

趁邻座食客入睡偷走手机转售

案情指，60岁男事主案发当日于宝林商场的麦当劳内睡觉，其后发现自己放在桌上的Vivo手机遗失，故报警处理。警方翻查闭路电视显示，当日清晨3时许，被告坐在距离事主约4米外，约4分钟后，被告见事主将手机放在桌上，于是坐近事主，其后取走其手机，并离开该处。同年11月7日被捕，被告被捕后在警诫下承认自己因一时贪心而犯案，被盗手机已卖给一名不知名人士。控方早前另为事主申请1,000元赔偿令，获刘官批准。

案件编号：KTCC867/2026

法庭记者：黄巧儿