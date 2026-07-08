香港律师会办大湾区交流团圆满结束 汤文龙与学生交流互动 奥运体操冠军李小鹏炉边对谈

香港律师会旗舰青年法治教育项目，「青Teen讲场」2026大湾区「识法」交流团上周六（4日）一连两日在深圳前海圆满结束。

香港律师会昨（7日）于社交平台上载影片，回顾为期两天的交流行程花絮，包括律师会会长汤文龙在开幕致辞时勉励同学，在两天的学习旅程中要勇于发问及保持好奇心，并以专业精神和诚信品格迎接未来挑战。他强调，才华与知识固然能助人叩开机遇之门及拓展发展之路，但唯有恪守诚信，方能赢得他人长久而坚实的信任。

交流团开幕式又邀请到奥运体操冠军李小鹏进行炉边对谈，与一众青年分享其奋斗历程。

片中可见汤文龙带领近65名来自香港本地及国际学校的中学生，与20名深圳国际学校学生共同交流，又一齐玩游戏，打成一片，气氛热闹又融洽。

「青Teen讲场」为香港律师会自2009年创立的年度旗舰青年法治教育项目，旨在透过互动学习、讨论及模拟法庭等形式，培养青少年知法、守法及关心社会的意识。自2024年起，该项目增设两日英语大湾区「识法」交流团，今年活动踏入第三年，行程更趋丰富。

