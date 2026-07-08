性罪行改革︱大学O Camp性暗示游戏仍猖獗？ 大学生：有男女「一方瞓喺床、一方掌上压」

政府正就改革性罪行法例展开为期1个月的公众咨询，涵盖未经同意下的性罪行、涉及儿童及精神缺损人士的性罪行等，目标在本届政府任期内完成立法。民建联立法会议员葛珮帆今日(8日)在电台节目表示，现时香港现行的性罪行法例源自1956年的英格兰法例，已经严重落后，自2019年法律改革委员会提出建议后，她一直盼望政府尽快推动改革。她认为今次修例内容十分全面，特别是加强了对儿童及弱势社群的保护，期望政府能尽速完成咨询并提交立法会审议。另外亦有现任大学生分享，大学迎新营（O Camp）仍不时出现疑似有性暗示的游戏内容，而现实上同学基于朋辈压力，难以当场拒绝。

明确界定「同意」门槛 杜绝以真诚错信脱罪

是次修例的焦点之一在于重新界定对性行为给予「同意」的标准，参考多个司法管辖区后，建议列出11项无效同意的情况。葛珮帆指出，以往在法庭审讯中，辩方常以受害人没有明确拒绝或反抗（如推开、殴打或大声呼叫）为由，声称被告是「真诚错信」对方同意而成功脱罪。她强调，修例后法例将清晰说明，受害人即使跟随对方回家或到酒店，又或是受药物、酒精影响，甚至因面对威胁或权威人士（如亲属、老师、教练等）的施压而屈从，均绝对不等于给予性交的同意。她认为修例确立了被告有积极确认事主同意的责任，能有效堵塞「真诚错信」的抗辩漏洞，为受害人日后出庭作供提供更大保障。

关注深伪技术发展 促请检视私藏虚拟影像之法律空白

虽然修例涵盖范围广泛，但葛珮帆在访问中亦点出了针对科技犯罪的潜在法律空白。她提到，现时针对利用「深伪技术」（Deepfake）进行移花接木的法例（如窥淫罪），主要规管将相关影像发布或上载至网络的行为。然而，若有人利用真实人物的样貌制作出人工智能生成的性影像，但仅私下存放在个人的手机或电脑内而未作发布，现时的修例建议及现行法例均未能予以规管，促请当局在今次改革或未来的法例探讨中，认真考虑如何填补这方面的漏洞。

权力不对等或出现屈情况

社福界立法会议员陈文宜在同一节目表示，在教师与学生、教练与运动员等关系中，即使受害人已满16岁，其作出的「同意」是否真正自主，仍需仔细衡量。虽然当局已在「不同意」的11项情况中列出滥用受信任或权威地位，但陈文宜期望在咨询期间能发掘更多具体场景，以便议会在审议法例时能作更细致的讨论。她进一步解释，年轻受害人可能因情感依附或家庭状况而屈从，其内心的焦虑并非外界想像般能轻易让他们自主决定，因此法例在厘清「屈从」定义时必须更加严谨。

创伤反应出现「冻结」 绝不等于同意

在探讨何谓「同意」发生性行为时，陈文宜留意到法例改革建议列表中涵盖了受害人没有口述或以行动表达同意的情况。这虽然提供了一定保障，但她认为细节仍需留心。她特别提到，不少受害人在案发时会出现「冻结」（Freeze）的创伤反应，导致无法作出反抗，但这绝不等于同意。她担忧这种因创伤而引发的身体反应，在现时的法庭审讯或陪审团眼中，可能会被误解，甚至成为无法入罪的理由，反映出各界对受害人真实心理状况的理解仍然不足。

大学迎新营不时爆出疑似性暗示内容的游戏，引发争议。

中大学生：曾听闻男女「一方瞓喺床、一方掌上压」游戏

昨日保安事务委员会会议上，有议员问到大学迎新营（O Camp）中的疑似性骚扰行为，政府当局指如涉及性相关的目的，同样受规管。今早商台节目中，访问曾在大学主办Ocamp的中大三年级生Jemma，了解现时大学迎新营情况。她指目前只限一个系的迎新营（俗称「细O」）情况比较平常克制，其所在的系会游戏一般比较「正气」，主要是一组人「破冰」的游戏为主，例如语言上环绕一个话题「接龙」等，比较简单。

至于一些较大规模的迎新营，如以书院为单位的「大O」，据其了解身体接触会比较多，「男女同学会close啲」，其有同学反映、或在社交平台分享过，部分在营内房间的小游戏，见到男女同学有一方躺在床上，另一方「喺度做push up（掌上压）」，过程中双方没有任何直接接触，但可能「有某啲意思」。亦曾有女性同学在「玩水game」时，与男同学玩得很开，被抱起丢到水中，但当事人「自己又无咩所谓」。

即场拒绝参与 或被标签「唔合群」

Jemma直言，同学面对一些疑似有冒犯成份、性暗示的游戏内容，或是一些俗称「报status（报告感情状况）」、可能侵犯私隐的环节，当然有权拒绝，但现实上要是即场拒绝这些要求，在群体中亦可能被标签为「唔合群」，或是成为往后被取笑的话题对象，而根据经验，自己最要好的朋友，都是在迎新营中认识的，「我都会谂如果当年我say no，咁会唔会大家就觉得我好奇怪，好不合群？咁大家之后就唔同我friend咁样，都会有呢个担忧。」

相关新闻：

性罪行改革︱O Camp向女同学泼液体 新性侵罪行可规管 议员忧「性交转运」境外难检控

性罪行法例大修订 扩阔强奸罪范围 新订未经同意性侵犯罪 划一儿童同意年龄16岁