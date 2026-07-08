希愈生殖医学中心调乱样本 中环办公室职员今早如常上班 仅张贴声明拒回应提问

中环「希愈生殖医学中心」涉嫌调乱两对夫妇、共8个胚胎活检组织样本，并涉嫌延迟通报，事件引起公众关注。《星岛》记者今早（8日）在涉事医学中心位于中环的办公室外驻守。中心9时许开门，有数名职员陆续返回办公室准备如常上班。记者随即上前就事件进行提问，惟职员均行色匆匆，拒绝回应任何问题就进入办公室。

涉事中心的公关职员随后抵达现场，向在场传媒表示今天不会有发言人回应事件。其后，位于中心10楼的接待处和9楼的实验室陆续开门营业，并张贴上昨日（7日）发出的声明。职员面对传媒提问，同样不作回应。

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记者：周育莹

摄影：卢江球