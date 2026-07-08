「希愈生殖」捞乱胚胎活检样本 议员批双重延迟 促尽快修例堵通报漏洞

「希愈生殖医学中心」（HEAL Fertility）今年5月发生两宗人工受孕胚胎活检组织样本出错事故，怀疑涉及人为及刑事因素，已即时暂停该中心14项服务，并且报警处理。两位立法会议员陈凯欣及林琳均高度关注事件，批评通报机制存在漏洞，是「双重延迟」，促请当局尽快修例检讨及修正相关法规。

立法会议员陈凯欣今（8日）在电台节目表示，虽然事件只是送检的胚胎样本出错，胚胎并未被调乱，但样本混淆的后果极为严重。若健康的胚胎被误判为有遗传问题，或不健康的胚胎被误判为正常并植入母体，将大大增加流产风险及影响胎儿发育。

若能立即通报可阻止第二宗个案发生

至于中心责任问题，陈凯欣批评该中心在通报上出现「双重延迟」。中大实验室早于5月26日及6月4日已先后将两宗异常个案通知中心，惟中心竟迟至6月17日才向管理局通报，其后更延至7月3日才透过管理局（人类生殖科技管理局）转报衞生署，涉嫌违反24小时内通报重大风险事件的规定。她质疑，若中心接获首宗报告后及时彻查并暂停服务，或能阻止6月4日第二宗个案发生。

通报责任仍有不清晰之处

陈凯欣认为，事件反映该中心不止前线员工有问题，管理方面对于要向什么相关机构通报都不清楚，很明显制度存在漏洞，该中心同时持有人类生殖科技管理局发出的牌照，及衞生署日间医疗中心两个牌照，理应清楚通报责任，惟现时《人类生殖科技管理局实务守则》对于医疗中心通报时限，未有详细具体的硬性规定，认为当局必须尽快检讨及修正相关法规，令其更加清晰。

林琳促设「双线通报」及「双重核对」

曾以辅助生育技术诞下子女的立法会议员林琳坦言对事件感到十分震惊，胚胎出错对所有进行人工受孕父母而言是「最大惊吓」，虽然是单一事件只涉及单一机构，但难免会动摇市民对本港生殖医疗服务的信心。她在商台节目补充，作为使用辅助生育技术的父母，最害怕的就是子女被调乱，很多人都要「第一时间检视返自己个仔」，但笑言幸好其儿子长得跟其丈夫一模一样，不怕有此问题，但她指使用该公司服务的家长一定人心惶惶。

针对通报机制的缺失，林琳建议政府应收紧法规，规定持双重牌照的机构在发生重大事故时，必须采用「双线同步通报」机制，并强调机构应「查还查，报还报，出现咁重大嘅事件，应该通报咗先，再去查边方面发生事故，而唔系话我自己发生咗问题，慢慢查查吓先，再睇吓去报唔报」。在实务操作上，她建议实验室处理胚胎等敏感样本时，必须引入「双重核对（Double Check）」制度，由两名职员（如操作员加主管级人员）共同核实，以双重保险监管，防止类似出错。她认为，管理局应该未来要加强把关，做好监管制度。

相关新闻：

希愈生殖医学中心人工受孕出错 送检胚胎活检组织样本不属个案父母 衞生署已报警

一文掌握「希愈生殖」捞乱胚胎细胞活检样本时序 疑知出错约一个月才停收新症

「希愈生殖」隶属前财爷梁锦松医疗集团 梁智鸿高永文陈肇始袁国勇等任母集团顾问

