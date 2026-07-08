昂坪360二十周年呈献：叱咤903星空下音乐会 人气歌手陆续登场 暑假八日夜航 昂坪市集化身霓虹灯大道
发布时间：14:00 2026-07-08 HKT
昂坪360二十周年庆祝活动不断为宾客带来无限惊喜，由7月24日起限定八天的缆车夜航日，于昂坪市集举行「昂坪360二十周年呈献：叱咤903星空下音乐会」，多位人气歌手将轮流登场，以澎湃音乐力量点亮昂坪夜空。
演出阵容率先曝光
人气歌手冯允谦、云浩影、Lester Lam打头阵 林奕匡、黄妍接力登场
昂坪夜空下与人气歌手零距离接触
昂坪360二十周年呈献：叱咤903星空下音乐会，将于八个缆车夜航晚上在昂坪市集盛大举行。夜航日期为7月24日、25日、8月1日、2日、8日、9日、15日及16日，缆车将延长营运至晚上10时（昂坪最后登车时间为晚上9时30分）。
打头阵的7月24日晚上，由人气歌手冯允谦、云浩影、Lester Lam携手献唱；7月25日晚上则由林奕匡与黄妍接力登场，以温柔细腻的歌声陪伴宾客，其余六晚的歌手阵容即将于昂坪360官方网站及叱咤903各大平台公布，请密切留意。
户外音乐会由叱咤903 DJ主持，歌手除了献唱多首流行曲外，当中更会演绎经典广东歌，并与台下观众互动，每场全长约一小时，不设划位，以自由企位形式进行，营造与歌手零距离的炽热气氛。
昂坪市集代身霓虹灯大道 天坛大佛将亮灯
除了参与音乐会，入夜后的昂坪市集亦正上演连串精彩活动。退役缆车车厢首次「落地」，配合色彩缤纷的霓虹灯招牌，重现香港经典霓虹街景，成为绝佳「打卡」热点 。
而昂坪市集大道亦重现80年代香港霓虹招牌林立的街道景色，在璀璨夺目的灯光映照下，带大家瞬间穿梭时空，重温昔日老香港的独特情怀。
昂坪市集牌坊亦首次加上霓虹灯布置，倍添浪漫气氛。同时，天坛大佛亦会于八日夜航期间亮灯，为宾客创造难得一遇的打卡机会！
昂坪市集食肆及商户亦会配合延长开放时间，宾客可以于市集逾十间食肆，以$20解锁优惠，享用小食、饮品及雪糕等。
夜航门票来回票价$100起 另加$60 可获小食券两张
兼送「叱咤903星空下音乐会」入场凭证
获参与即抽即奖机会 头奖双人来回机票
夜航门票成人来回票价港币$200，长者及小童港币$100。而另加$60 可获小食券两张，兼送「叱咤903星空下音乐会」入场凭证。一程体验黄昏日落美景，一程感受大屿山夜景魅力，远眺晚上配合亮灯的天坛大佛、机场全景及港珠澳大桥，并参与音乐会，为宾客带来前所未有的盛夏狂欢体验。
为将庆典气氛推向高峰，昂坪360于7月24日至8月16日期间推出「昂坪360二十周年即抽即奖」。凡于推广期内购买来回缆车门票，并于旅程中至少乘搭一程水晶车厢或全景缆车的宾客，即可自动获得抽奖资格一次，奖品超过4万份，总值超过港币200万元，包括国泰航空双人来回经济舱机票，iPhone 及iPad等，人人有奖，惊喜不绝。
若宾客希望从早上玩到晚上，可选择在购买一般缆车门票后，再以港币$100超值加购夜航体验，让全日玩乐无间断。霓虹灯展览搭配现场音乐会，让宾客在光影与旋律交织中，体验日与夜截然不同的动人魅力。
购票连结：
https://www.np360.com.hk/tc/tickets-promotions/promotions/903-starry-breezy-live
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昂坪360二十周年呈献：叱咤903 星空下音乐会
|日子：
|2026年7月24日、7月25日、8月1日、8月2日、8月8日、8月9日、8月15日及8月16日
|时间：
|晚上8时15分至9时15分 （7月24日）
晚上7时30分至8时30分（其他7个指定日子）
|参与歌手：
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7月24日：冯允谦、云浩影、Lester Lam
其余日子的歌手名单即将于昂坪360官方网站及叱咤903各大平台公布
|地点：
|昂坪市集凉亭前
|昂坪360二十周年即抽即奖
|日期：
|2026年7月24日至8月16日
|时间：
|上午11时至下午5时；
上午11时至晚上9时（只限2026年7月24日、7月25日、8月1日、8月2日、8月8日、8月9日、8月15日及8月16日）
|地点：
|昂坪市集360旅游资讯中心
|内容：
|凡于推广期内购买来回缆车门票，并于旅程中至少乘搭一程水晶车厢或全景缆车的宾客，即可自动获得抽奖资格一次，奖品超过4万份，总值超过港币200万元
|奖品：
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头奖x 2: 国泰航空双人来回经济舱机票乙套 (亚洲任何航点)
*推广生意的竞赛牌照号码：61531 (只适用于抽奖)
|缆车夜航体验门票
|价钱：
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成人 - 港币$200
宾客另加港币$60更可获得两张小食券，在昂坪市集商户换领小食，并可于指定观赏区参与音乐会
|售卖日期：
|即日起至2026年8月16日
|使用日期：
|2026年7月24日、7月25日、8月1日、8月2日、8月8日、8月9日、8月15日及8月16日
|夜航时间：
|下午6时至晚上10时（东涌站登车时间为下午6时至晚上9时，昂坪站最后登车时间为晚上9时30分）
|购买途径：
|东涌缆车站售票处、昂坪360官方网站（https://www.np360.com.hk/tc/tickets-promotions/promotions/903-starry-breezy-live）
|详情：
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缆车将于八个指定晚上举行限定夜航体验。宾客可于夜幕低垂之际，乘坐缆车俯瞰大屿山夜景、香港国际机场的璀璨灯光、港珠澳大桥的迷人景色，以及天坛大佛的夜间亮灯，感受与日间截然不同的静谧与浪漫。
*夜航营运时间或有所变动，详情请留意昂坪360官方网站公告。