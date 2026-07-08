昂坪360二十周年呈献：叱咤903星空下音乐会 人气歌手陆续登场 暑假八日夜航 昂坪市集化身霓虹灯大道

昂坪360二十周年庆祝活动不断为宾客带来无限惊喜，由7月24日起限定八天的缆车夜航日，于昂坪市集举行「昂坪360二十周年呈献：叱咤903星空下音乐会」，多位人气歌手将轮流登场，以澎湃音乐力量点亮昂坪夜空。

演出阵容率先曝光

人气歌手冯允谦、云浩影、Lester Lam打头阵 林奕匡、黄妍接力登场

昂坪夜空下与人气歌手零距离接触

昂坪360二十周年呈献：叱咤903星空下音乐会，将于八个缆车夜航晚上在昂坪市集盛大举行。夜航日期为7月24日、25日、8月1日、2日、8日、9日、15日及16日，缆车将延长营运至晚上10时（昂坪最后登车时间为晚上9时30分）。

打头阵的7月24日晚上，由人气歌手冯允谦、云浩影、Lester Lam携手献唱；7月25日晚上则由林奕匡与黄妍接力登场，以温柔细腻的歌声陪伴宾客，其余六晚的歌手阵容即将于昂坪360官方网站及叱咤903各大平台公布，请密切留意。

昂坪360二十周年呈献：叱咤903星空下音乐会，将于八个缆车夜航晚上在昂坪市集盛大举行。

户外音乐会由叱咤903 DJ主持，歌手除了献唱多首流行曲外，当中更会演绎经典广东歌，并与台下观众互动，每场全长约一小时，不设划位，以自由企位形式进行，营造与歌手零距离的炽热气氛。

昂坪市集代身霓虹灯大道 天坛大佛将亮灯

退役缆车车厢首次「落地」，配合色彩缤纷的霓虹灯招牌，重现香港经典霓虹街景。

除了参与音乐会，入夜后的昂坪市集亦正上演连串精彩活动。退役缆车车厢首次「落地」，配合色彩缤纷的霓虹灯招牌，重现香港经典霓虹街景，成为绝佳「打卡」热点 。

昂坪市集大道亦重现80年代香港霓虹招牌林立的街道景色。

昂坪市集大道亦重现80年代香港霓虹招牌林立的街道景色。

而昂坪市集大道亦重现80年代香港霓虹招牌林立的街道景色，在璀璨夺目的灯光映照下，带大家瞬间穿梭时空，重温昔日老香港的独特情怀。

昂坪市集牌坊亦首次加上霓虹灯布置。

天坛大佛亦会于八日夜航期间亮灯。

昂坪市集牌坊亦首次加上霓虹灯布置，倍添浪漫气氛。同时，天坛大佛亦会于八日夜航期间亮灯，为宾客创造难得一遇的打卡机会！

昂坪市集食肆及商户亦会配合延长开放时间，宾客可以于市集逾十间食肆，以$20解锁优惠，享用小食、饮品及雪糕等。

夜航门票来回票价$100起 另加$60 可获小食券两张

兼送「叱咤903星空下音乐会」入场凭证

获参与即抽即奖机会 头奖双人来回机票

夜航门票成人来回票价港币$200，长者及小童港币$100。

另加$60 可获小食券两张，兼送「叱咤903星空下音乐会」入场凭证。

夜航门票成人来回票价港币$200，长者及小童港币$100。而另加$60 可获小食券两张，兼送「叱咤903星空下音乐会」入场凭证。一程体验黄昏日落美景，一程感受大屿山夜景魅力，远眺晚上配合亮灯的天坛大佛、机场全景及港珠澳大桥，并参与音乐会，为宾客带来前所未有的盛夏狂欢体验。

为将庆典气氛推向高峰，昂坪360于7月24日至8月16日期间推出「昂坪360二十周年即抽即奖」。凡于推广期内购买来回缆车门票，并于旅程中至少乘搭一程水晶车厢或全景缆车的宾客，即可自动获得抽奖资格一次，奖品超过4万份，总值超过港币200万元，包括国泰航空双人来回经济舱机票，iPhone 及iPad等，人人有奖，惊喜不绝。

若宾客希望从早上玩到晚上，可选择在购买一般缆车门票后，再以港币$100超值加购夜航体验，让全日玩乐无间断。霓虹灯展览搭配现场音乐会，让宾客在光影与旋律交织中，体验日与夜截然不同的动人魅力。

购票连结：

https://www.np360.com.hk/tc/tickets-promotions/promotions/903-starry-breezy-live

昂坪360二十周年呈献：叱咤903 星空下音乐会 日子： 2026年7月24日、7月25日、8月1日、8月2日、8月8日、8月9日、8月15日及8月16日 时间： 晚上8时15分至9时15分 （7月24日）

晚上7时30分至8时30分（其他7个指定日子） 参与歌手： 7月24日：冯允谦、云浩影、Lester Lam

7月25日：林奕匡、黄妍 其余日子的歌手名单即将于昂坪360官方网站及叱咤903各大平台公布 地点： 昂坪市集凉亭前

昂坪360二十周年即抽即奖 日期： 2026年7月24日至8月16日 时间： 上午11时至下午5时；

上午11时至晚上9时（只限2026年7月24日、7月25日、8月1日、8月2日、8月8日、8月9日、8月15日及8月16日） 地点： 昂坪市集360旅游资讯中心 内容： 凡于推广期内购买来回缆车门票，并于旅程中至少乘搭一程水晶车厢或全景缆车的宾客，即可自动获得抽奖资格一次，奖品超过4万份，总值超过港币200万元 奖品： 头奖x 2: 国泰航空双人来回经济舱机票乙套 (亚洲任何航点)

二奖 x 1: Apple iPhone 17 256G - 黑色 乙部

三奖x 1: Apple iPad Air 11“ Wifi 版 128GB - 太空灰 乙部



及其他丰富礼品，详情可浏览昂坪360官方网页 *推广生意的竞赛牌照号码：61531 (只适用于抽奖)