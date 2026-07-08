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天文台：天气仍然不稳定 间中有骤雨及狂风雷暴 吁出门前留意最新天气消息

社会
更新时间：05:13 2026-07-08 HKT
发布时间：05:13 2026-07-08 HKT

天文台清晨5时40分发出特别天气提示，指受活跃偏南气流及高空扰动影响，预料本港今日（8日）天气仍然不稳定，间中有骤雨及狂风雷暴，初时雨势有时颇大。天文台提醒市民，出门上学上班前留意最新天气消息。

活跃偏南气流及高空扰动正为广东及南海北部带来雷雨。在上午五时，超强台风巴威集结在台北之东南偏东约1650公里，预料向西移动，时速约22公里，横过西北太平洋。

本港地区今日天气预测，大致多云，间中有骤雨及狂风雷暴，初时雨势有时颇大。日间最高气温约30度。吹和缓至清劲偏南风，初时高地间中吹强风。

展望明日初时骤雨仍然较多，但稍后骤雨逐渐减少。星期五及星期六部分地区极端酷热，大致天晴，但有烟霞。

分区气温
分区气温
九天天气预报
九天天气预报

活跃偏南气流及高空扰动会在今日继续为广东沿岸带来骤雨及狂风雷暴。位于西北太平洋的热带气旋巴威会在未来一两日移向台湾以东海域，随后靠近华东沿岸。受其外围下沉气流影响，接近周末华南骤雨减少，天色渐转晴朗，星期五及星期六广东极端酷热，而高温亦可能触发骤雨。预料一道广阔低压槽会在下周初为南海北部及华南沿岸带来骤雨及雷暴。

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