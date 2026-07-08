一文掌握「希愈生殖」捞乱胚胎细胞活检样本时序 疑知出错约一个月才停收新症

希愈生殖医学中心涉一宗胚胎细胞活检组织样本错配事件，事件于今年5月发生，为何至7月才对外公布细节未明。衞生署昨日（7日）称，初步调查发现涉事中心并未就事故，于24小时内向署方作出通报，但希愈生殖医学中心于凌晨发声明却称，已主动向人类生殖科技管理局呈报。《星岛头条》以目前公开资料整理事件的时序如下：

2026年5月

希愈生殖医学中心为两对接受试管婴儿及「植入前遗传学诊断」（PGT）服务的夫妇，进行植入前胚胎细胞活检染色体检查，并将样本交于中大威尔斯亲王医院植入前遗传学诊断中心检测。

2026年5月26日及6月4日

诊断中心通知希愈生殖医学中心，涉事样本出现异常，部分样本不属于当事人。

2026年7月6日

希愈生殖医学中心主动暂停接收所有新症，直至另行通知。

2026年7月7日

人类生殖科技管理局联同衞生署召开记者会，公布事件。

换言之，希愈生殖医学中心最后在6月4日接获诊断中心通知，样本出现异常至其「主动」停收新症，中间有约一个月的时间空白，未知当中有否进行任何措施跟进事件。而希愈声称已「主动」向人类生殖科技管理局呈报，却没有交代时间。

另一方面，政于2023年7月起，根据《私营医疗机构条例》要求所有日间医疗中心均须在指定时限内，向衞生署呈报衞生署署长发出的日间医疗中心实务守则中指定的事件。若以此条例基础，希愈以日间医疗中心注册，应向衞生署呈报，而非人类生殖科技管理局，为何希愈却没有选择向衞生署呈报，原因就不得而知。

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根据日间医疗中心实务守则，医务行政总监须确保机构在识别任何医疗风险警示事件或重要风险事件后24小时内向衞生署署长呈报，并于 4星期内提交详细报告。

医疗风险警示事件及重要风险事件包括：

1. 错误为病人或某身体部位进行外科手术╱介入手术程序；

2. 进行外科手术╱介入手术程序后在病人体内遗留工具或其他物料；

3. 错误处方药物引致病人永久丧失主要功能或死亡；

4. 因出现血管内气体栓塞而导致病人死亡或神经损害；

5. 及导致病人永久丧失功能或死亡的其他不良事件（不包括并发症）。

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重要风险事件：

1. 可导致死亡或永久受损或具重大公共衞生风险的错误处方药物；

2. 及可导致死亡或永久受损的错辨病人身分事件。

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相信各种细节、事发过程等，均需待希愈生殖医学中心向衞生署提交详细报告后，才会有更清楚的内容。

记者：郭咏欣