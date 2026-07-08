胚胎细胞活检样本错配 「希愈生殖」：深感震惊 向事主致歉并全力配合调查

人类生殖科技管理局昨日（7日）公布一宗胚胎细胞活检样本错配事件，涉事的希愈生殖医学中心在凌晨发声明指，对事件发生深表震惊，强调必定严肃处理，全力配合警方及相关政府部门调查，方向包括是否受到外在因素干扰。中心更就是次事件对客户引致的忧虑与不便，特别是对求诊夫妇及其家属造成的心理影响，深表歉意。

中心指已即启动严格基因覆检程序，确认存放于中心液氮库内之原胚胎完整、安全，并不存在错误、调乱、损毁或其他问题，今次异常事件仅发生在送检诊断中心胚胎的少量细胞活检样本的处理环节，事件并没有对相关的夫妇造成影响。

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中心称于今年5月，为两对接受试管婴儿及「植入前遗传学诊断」（PGT）服务的夫妇进行植入前胚胎细胞活检染色体检查，并将有关样本送交香港中文大学威尔斯亲王医院植入前遗传学诊断中心进行检测，之后于5月26日及6月4 日获诊断中心通知有关样本出现异常，部分样本不属于当事人。

中心称，中心一向将医疗安全置于首位，已主动向人类生殖科技管理局呈报，为保障患者安全及利益，并配合政府衞生署及有关部门全面覆核及调查，并已主动于今年7月6日下午起暂停接收所有新症，直至另行通知。

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中心亦称，事件后已为今年1月起所有PGT个案进行仔细基因覆检，在已完成检测的样本中结果均无异常，并确认目前在储存库的胚胎、卵子、精子，会继续按严格标准妥善储存。

中心已成立内部调查小组，仔细检讨及优化所有运作流程，包括1. 为两宗个案当事人提供后续解释及辅导；暂停中心生育治疗运作：全面停止生育治疗服务。

中心亦启动患者联络机制，即在暂停服务期间，主动联系所有正在接受生殖服务的客户，提供免费咨询、辅导及基因比对，早前在中心接受生殖医学服务而出生的婴儿，如有需要，将可获安排基因鉴定，护理团队将逐一联系以商讨合适跟进方案；现有客户若需要其他后续治疗及服务，中心将协助其转诊到其他医疗中心，本中心正积极草拟相关细节，并将尽快联系受影响人士。