「希愈生殖」隶属前财爷梁锦松医疗集团 梁智鸿高永文陈肇始袁国勇等任母集团顾问

人类生殖科技管理局今日（7日）公布一宗胚胎活检样本错配事件，涉事的「希愈生殖医学中心」把需要进行基因检测的胚胎活检组织样本送交诊断中心时，被发现有样本怀疑被其他胚胎活检组织样本替代。翻查资料，这间位于中环的医疗中心隶属前财政司司长梁锦松创办的新风天域医疗集团，事件目前已交由警方及衞生署展开调查。

隶属梁锦松创办医疗集团

希愈生殖医学中心自2023年5月起开业，是人类生殖科技管理局辖下的持牌日间医疗中心。该中心隶属于由梁锦松与黑石集团前董事总经理吴启楠联合创立的新风天域医疗集团，前食衞局长高永文、陈肇始，前医管局主席梁智鸿、港大医学院微生物学系讲座教授袁国勇等人是顾问；据当时开幕典礼的报道，梁智鸿亦是新风医疗董事会成员。

该医疗集团规模庞大，业务遍及两地77个城市，旗下拥有32家综合、专科和康复医院，提供合共逾9,000张病床。希愈生殖提供包括体外受精、细胞浆内精子注入及胚胎移植等17项辅助生育服务，并由5位生殖医学科、妇产科专科医生及注册中医师组成专业团队。

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设高端监控系统防出错

中心设有自家手术室与胚胎实验室，并强调实验室的环境与空气质素均受严密监控。为保障人工受孕过程的安全，中心更特别引入胚胎缩时摄影监控系统及配备RI Witness监察系统的工作站，旨在维持A级空气质素之余，亦全方位监控流程以避免样本调乱。然而，在多重防错监控系统之下，是次依然发生样本错配事件，令该中心及集团背景备受公众关注。

妇产科专科医生蔡柏霖表示，胚胎活检组织样本送验是化验染色体有否异常，了解胚胎健康。他亦指，调乱样本是严重事件，每次都需要核对，否则报告便会出错，亦有机会导致摆错胚胎，后果严重。

大律师陆伟雄表示，遗失胚胎有关样本，不会直接等同有刑事责任，因法律容许人犯错，但若事件牵涉有人故意捞乱样本，则有可能涉及刑事罪行，事件需由警方调查，再判断最终是否涉及刑事责任和甚么罪行。

记者 曾伟龙