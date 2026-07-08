鼠患︱猪皮碎肉放置路边招鼠 食环署加强检控宣传教育

元朗安宁路一带近日被指鼠患严重，甚至有猪肉档将猪皮碎肉放置路边，每晚吸引多只老鼠在后巷觅食。食环署元朗区环境衞生总监郭明干向《星岛》指出，署方自今年1月至今共接获9宗个案，并于事涉地点一带共捕获53只活鼠。署方亦已加强行动，包括作出检控及宣传教育。

郭明干表示，事涉地点属传统旧区，且附近有湿街市的菜档、鲜肉档等新鲜粮食店，亦有茶餐厅等食肆及面包店，共有20间持牌食物业处所，坦言「位置比较复杂啲」，因为鼠只「食、住、行」生存条件中的「食」尤为重要。若部分食肆在处理厨余时未有妥善密封，或将垃圾长时间放置在后巷等待收集，便很容易成为老鼠觅食的温床。

食环署助理署长(行动)3潘炳扬(右)及食环署元朗区环境衞生总监郭明干（左）。卢江球摄

因此，食环署一方面透过恒常工作如清洗街道、放置毒鼠药饵及调派防治虫鼠队捕鼠治鼠，另一方面持续监察并加强执法及宣传教育。自今年1月起，食环署已在该处一带巡查约90次，提出4宗检控，并发出65次口头警告，及就一间新鲜粮食店虫鼠滋生问题发出「消除虫鼠通知」；署方同期亦就非法弃置垃圾问题发出6张定额罚款通知书。

他强调，食物业处所领有食环署牌照，如有屡劝不改而持续违规经营者，或会被吊销牌照，具一定阻吓性作用。同时，食环署亦主动听取地区人士意见，并向附近商铺和住户进行宣传教育，全面深化控鼠工作。食环署助理署长(行动)3潘炳扬补充指，一般需数月时间方能明显改善地区鼠患情况。

另外，针对早前有传葵青区外判灭鼠队「养老鼠交数追KPI」的事件，潘炳扬强调，食环署从未以捕鼠数目作为评估承办商表现的指标。署方高度关注事件，经深入调查后，确认事件起因是个别承办商管工未有严格遵守既定程序，包括老鼠笼的存放及活鼠的即日人道处理。。

潘炳扬称，涉事管工已被作出即时停职的处分，另外由于确认涉事承办商管工存有严重违规问题，部门已随即向承办商发出「严重失责通知书」及扣减月费，相关违规将记录在案，或影响承办商未来投标评分；而部门亦会提供暂存鼠笼的位置，及加强监管确保承办商即日处理活鼠且方式人道。

荃湾区议会食物环境衞生委员会主席葛兆源（右二）与食环署人员多次实地视察，积极找出鼠患根源。

元朗区议员李启立6月下旬接获市民反映鼠患后，随即转介食环署跟进。

食环署与区议会紧密联系防鼠患

另外，荃湾区议会一向与食环署紧密联系，食环署代表会定期就环境衞生服务，包括防治鼠患工作，向区议会作出报告。荃湾区议会食物环境衞生委员会主席葛兆源表示，路德围及福来邨一带食肆林立，附近多为楼龄偏高的单幢式商住大厦，鼠患问题曾长期困扰居民。他与食环署人员多次实地视察，积极找出鼠患根源。葛兆源指出，路德围在周日及公众假期常有外佣聚集，遗下食物残羹，容易吸引鼠只。食环署因此在相关时段加强街道清扫及废屑箱清理，并派员向外佣派发宣传单张，提醒他们正确弃置垃圾。

此外，路德围不少食店在周末及假期前营业至深夜，超出署方街道洁净服务时间，导致废屑箱满溢。经多次测试与协商，署方于周末及假日晚上在安荣街及运通街交界增设大型垃圾桶，显著改善上址在假日后的环境衞生，并减少老鼠的食物来源。食环署亦容许食肆在符合条件下于相连后巷放置大型垃圾桶，妥善地短暂存放垃圾，待其委聘的清洁工人收集，措施有效改善荃兴径一带的环境衞生和鼠患问题。

毗邻路德围的福来邨落成逾60年，楼宇老化同样带来鼠患困扰。食环署与区议会及房屋署紧密合作，食环署人员定期联同房屋署人员进行视察，并就防治鼠患给予技术意见，改善邨内相关设施。区议会与食环署亦不时于福来邨及邻近学校举办衞生讲座，推广家居防鼠知识，共同防治鼠患。

元朗区议员李启立亦分享与食环署合作的经验。他指出，安宁路与俊贤坊一带邻近新鲜粮食店及食肆，若商户处理食材或厨余不当，极易引发鼠患。在六月下旬接获市民反映后，他随即转介食环署跟进。署方人员于上月30日联同李启立及林伟明议员到场视察，并即时调派承办商彻底清理后巷杂物，加强防鼠工作。署方亦承诺将街道清洗频次由每两星期一次增至每周一次，以改善该处的环境衞生。

食环署前线人员亦汇报正采用的新型科技防鼠工具，包括已在上址一带公众地方广泛设置的新型T型鼠饵盒，以及已调派夜间防治鼠患流动队在深夜进行针对性捕鼠行动。