结合监测科技跨界协作 食环署3招治鼠患 去年捕获近13万只活鼠 清除67主要黑点

踏入盛夏，又是老鼠经常出没的季节，而食环署防治鼠患的工作近日亦备受关注。食环署表示，部门自前年起全面采用热能探测摄录机及AI进行「鼠只活动调查」，并配合新制定的「无鼠百分比」调拨资源，灭鼠工作确有成效，鼠只较活跃地点由前年上半年的90个，减少至去年下半年的44个。食环署强调，虽然旧有的鼠患黑点已成功清除，但部门绝不松懈，会密切留意新黑点出现的可能性。部门灭鼠工作不局限在鼠患黑点或进行调查的监察地点，无论是否有安装热能探测摄录机的地点，部门都会通过恒常巡查及防治鼠患工作如投放鼠饵、市民投诉等渠道，掌握不同地方的鼠患情况，并派员出动采取防鼠及灭鼠措施。

AI分析鼠只惯性 精准投饵毒杀

食环署助理署长(行动)3潘炳扬接受《星岛》专访时表示，食环署一直透过调查监测、应用科技及促进跨界协作，三大方面改善灭鼠工作成效。部门前年起采用「无鼠百分比」，每半年按风险为本、数据主导的原则，挑选约2,300个有鼠患风险的地点放置热能探测摄录机，监察及分析鼠只夜间活动情况，以协助持续检视灭鼠策略的成效及作出适当的资源调配。同时，署方人员会运用AI分析影像中，鼠只的活动惯性行为模式，例如周边大厦有破洞供鼠只出入，或有食肆每晚弃置食物残渣令鼠只聚集等，部门再调配防治鼠患流动队放置鼠笼捕鼠及设置毒鼠药饵毒杀老鼠，以及就私人大厦防鼠措施及食肆垃圾处理采取针对性执管行动。

他指署方透过上述策略，去年清除了共67个鼠患主要黑点，占整体约七成二，而在「鼠只活动调查」中，鼠只较活跃地点的数目亦由前年上半年的90个减少至去年下半年的44个；捕获活鼠的数目由前年的近9万只，大幅增加至去年近13万只，反映食环署运用「无鼠百分比」数据推行科技和数据导向的新灭鼠策略后，精准打击鼠患取得更大的工作成效。

T型鼠饵盒 节省更换兼掌握鼠踪

潘炳扬强调即使是监察地点以外，以「每日扫街」为例，食环署会在市区提供防治虫鼠服务。他指，署方会于市区各处放置鼠饵，当人员巡视时发觉鼠饵有被食过的痕迹，便可认知到该处有鼠出没，「摄录机系提供更多客观和科学化的资讯作策略部署，但我们的工作当然唔系只在设置摄录机才执行防治鼠患工作。」部门去年于全港范围检查／整理放置有毒鼠饵地点的次数逾336万次，且广泛使用T型鼠饵盒，只需将「T」字倒转摆放，顶部的垂直管道可放置多粒蜡状药饵，老鼠穿过底部的横向管道并进食药饵后，自动掉落新药饵，毋须频密地更换，透过药饵消耗及发现鼠踪如老鼠粪便，可了解鼠只出没情况。

署方亦时会收到当区居民、区议员或持份者的举报投诉，潘炳扬指这些资讯同样有助部门掌握鼠患情况，以作深入调查、调派灭鼠队及整合地区力量治鼠。他坦言，老鼠滋生往往与周边环境息息相关，例如部分老旧大厦的维修保养有待改善，或食肆及街市的厨余处理未够完善，为老鼠提供了「食、住、行」的条件。

他重申，治鼠不能单靠政府，仍有赖社区各持份者配合，因此部门与社区保持紧密沟通同加强宣传教育，包括前年推出《灭鼠约章》，伙私人住宅物管及业主缔造无鼠环境，《约章》于今年4月起更扩展至商场，让更多人支持防鼠工作，他同意，要有效消除或改善鼠患问题，断绝老鼠「食、住、行」三方面的生存条件，须依赖社区共同参与，部门会继续协助加强跨界合作同资源整合，持续推展防治鼠患工作。

记者：赵克平