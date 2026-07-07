希愈生殖医学中心调乱人工受孕胚胎样本 事隔一个月才通报 衞生署已报警

「希愈生殖医学中心」（HEAL Fertility）今年5月发生两宗人工受孕调乱胚胎样本事故。人类生殖科技管理局今晚（7日）召开记者会交代详情，指情况非常严重，因怀疑涉及人为及刑事因素，已报警处理，并即时暂停该中心14项服务。

管理局表示，两宗个案都发生在今年5月，希愈将胚胎样本送往中文大学实验室进行基因检查时，实验室发现其中一宗个案里，7个胚胎样本有6个样本的DNA经比对后发现不属于个案父母；至于另一宗个案，送检的2个样本全数不属于个案父母。

中大揭发后，希愈于6月17日向人类生殖科技管理局通报事故，管理局翌日成立调查委员会调查。

涉事的希愈生殖医学中心。

送检样本出错 胚胎本身无调乱

管理局视察委员会成员杨树标指，接报后曾三度到访涉事中心，并与医生及胚胎专家会面。初步视察显示，中心整体医疗程序并无出错，病人病历亦没有发现主要问题。中心正尝试深入了解成因，而目前重新检测的结果显示，涉事「胚胎本身」并没有被调乱，此结果已由中心与中大重新进行胚胎活检证实。然而，送检样本过程为何出错、是否涉及人为因素，目前仍在调查中。

或涉人为因素已报警

管理局主席梁宪孙表示，当局接报后随即成立调查委员会，强调由于事件有可能涉及人为因素，而委员会暂时未能找出确切原因，在不作任何揣测的情况下，已透过衞生署通报警方协助调查。

为了保障市民并免除父母担忧，委员会今午开会讨论后续处理方案，决定采取严厉措施，即时暂停该中心17项活动中的14个服务，仅维持3项与「储存」相关的服务，因该服务不涉技术问题，以免影响现有父母储存胚胎的情况。

被问及涉事医护有否在其他中心兼职，他表示不知悉，但补充指香港的胚胎学家通常只固定在一间中心工作。

衞生署：未于24小时内通报已违规

至于事故早于5月发生，却拖延至7月才曝光，涉事中心是否有瞒报嫌疑？衞生署私营医疗机构规管办公室主任梁爱珊表示，署方是在7月3日傍晚接获人类生殖科技管理局通报后随即展开调查，并于翌日（4日）早上即时派员到中心巡查。

梁爱珊直言，初步调查发现涉事中心并未就事故向署方作出通报，强调由于事件涉及错辨病人样本，属于必须在24小时内通报衞生署的重要风险事件，中心此举已违反实务守则。衞生署已向中心发出规管通知，严正要求中心在4星期内提交详细调查报告，解释事故成因及改善措施。

署方亦已下令该中心即时停止接收生殖辅助服务的新症，并必须主动联络受影响及接受服务的人士。同时，衞生署要求中心作出妥善安排，确保受影响顾客在接受后续检测时，毋须承担任何额外费用或蒙受经济损失。

林琳：双重复核检测值得肯定

民建联立法会议员林琳指，胚胎样本管理直接关乎无数家庭的生育期盼与切身权益，今次事故性质严重，绝不容轻视。她又提到，是次事故由中文大学实验室在进行胚胎状态核验、父母身分双重比对过程中及时发现，成功堵截潜在严重后果。林琳对其双重复核检测予以肯定，认为严谨的交叉查核流程是守住服务安全的关键，值得全港辅助生育机构全面参照及跟随。