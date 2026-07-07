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西贡营地遭长期占用 渔护署伙警方行动 清理大滩及湾仔南营地兼封场

社会
更新时间：18:06 2026-07-07 HKT
发布时间：18:06 2026-07-07 HKT

早前《东张西望》报道，位于西贡东郊野公园的黄石营地被人长期霸占，不单只设置多个大型帐篷，更有床、煮食用具及各种生活用品，如同「贫民窟」、「小型村落」，报道又指受访者承认已住了一年多。

渔护署多次劝喻未改善 与警方展联合行动

渔护署继上月派员到黄石营地进行清理并封闭营地，今日（7日）在社交平台发文，指署方人员巡查大滩营地同湾仔南营地时，发现有个别人士长时间占用营地及放置大量物品，影响其他真正露营人士使用场地。经渔护署人员作出多次劝喻，但情况未有改善，有见及此，渔护署联同警方在昨日和今日（6日及7日）展开联合行动，要求长时间占用营位的人士离开及清理所有无人认领的营帐及相关物品。

相关新闻：西贡黄石营地｜有人以营帐等长时间占用多个营位 渔护署今派员清理

大滩营地及湾仔南营地暂封闭

渔护署表示，大滩营地及湾仔南营地现已暂时封闭，以便进行场地护理。另外，署方亦已联络社会福利署，为相关人士提供可行协助。

署方强调，会持续加强巡查同管理辖下露营地点的使用情况，如发现同类情况，将采取适切行动，确保郊野公园公共设施得到妥善使用。渔护署提醒市民，郊野公园营地设施属公共资源，目的是供市民短暂休憩、亲近大自然，并让不同人士可以公平轮流使用。

图片：渔护署FB

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