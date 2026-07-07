企图于中学女厕偷窥女同学遭当场揭发 男学生还押至7.21候判

16岁男学生去年12月中，企图在黄大仙某中学女厕偷看女同学如厕，被当场揭发。他自首时在警诫下承认犯案，表示「我知道错，俾次机会我」。男学生早前承认一项企图窥淫罪，原订今于九龙城裁判法院判刑，惟感化官认为被告欠缺监管，不建议社会服务令或感化令。裁判官曾宗尧直言被告知道自己一犯再犯，法庭是为他寻找一次性的解决方法。曾官押后判刑至7月21日，待索劳教中心、教导所和更生中心报告，期间被告须还押。曾官喻被告在押后期间，「好好反省自己」。

报告指被告今年发生类似事件 感化官不建议感化令或社会服务令

被告CKN，早前承认一项企图窥淫罪。辩方今补充求情时，引述心理报告指被告就著冲动的控制和风险管理不足，亦欠缺父母监管。报告指被告需要结构性紧密监管，再加上被告今年发生类似事件，故感化官不建议感化令或社会服务令。

辩方表示被告愿在开放环境改过自新，又提及他仍然在读。曾官直言以被告的成绩，升读中六的机会渺茫。辩方强调被告过往纪录良好，望法考虑非监禁式刑罚。

曾官：法庭唔系要罚你

曾官向被告表示情况不理想，「你知道自己一犯再犯」。曾官明言「法庭唔系要罚你」，而是寻找一次性的解决方法，好使被告不用再因犯事上庭。曾官又谓法庭「别无他选」，押后判刑至7月21日，待索劳教中心、教导所和更生中心报告，吁被告还押期间「好好反省自己」。

案情指，去年12月11日上午11时半左右，16岁女事主X在黄大仙某中学二楼女厕使用厕格，期间发现隔壁的厕格有人将手掌放在地上，X遂弯腰查看，其后X看到被告将手掌按在地上，并弯腰试图透过缝隙偷窥X上厕所。X立刻走出厕格，并在门外等待约两三分钟，惟被告仍没有走出厕格，Ｘ遂离开并向老师汇报此事。

翻查闭路电视发现，被告紧随X进入女厕，及后亦等待X离开后，才离开案发地点。被告翌日到警署自首，在警诫下称「当时我喺女厕厕格内放咗只手喺地下，准备望隔离厕格女同学去厕所，但系俾佢发现咗，我知道错，俾次机会我」。

案件编号：KCCC 513/2026

法庭记者：雷璟怡