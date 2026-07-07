七旬钢琴老师涉琴行非礼女学生罪成 官斥早已对学生有非份之想 准保释至8.11判刑以出席亡妻丧礼

七旬男钢琴老师涉嫌在琴行趁16岁女学生弹琴时，用手圈著女生大腿称「你好似肥咗」，又一度捉著女生的手放在下体位置，以及从后用下体撞她的背部。钢琴老师否认非礼罪，经审讯后今被裁定罪名成立。裁判官莫子聪直指被告的证供不合情理，若被告担心影响个人声誉，便不应冒险允许事主称呼他「Daddy」。莫官更指被告极关心事主的私事，反映他早对事主有非份之想。念及被告需出席亡妻的丧礼，莫官特别批准被告以2万元保释至8月11日判刑，期间索取精神科及心理报告，检视重犯机会。

被告吴立卫，被控于2025年3月30日，在九龙湾牛头角道77号淘大商场3期2楼「金声琴行」猥亵侵犯另一人，即女童X。

莫官不认为X对被告非礼指控出于幻觉

莫官裁决时信纳X及其母亲Y的证供可信可靠，指X的说法合符逻辑，她同意部分辩方案情，包括同意碰到她背部的可能是被告身上其他硬物，由此可见X坦白作供。而X亦承认一直服用的精神科药物对认知多少有影响，但只会使她觉得疲倦，莫官不认为X对被告的非礼指控是出于幻觉。

相反，莫官直言被告的说法严重不合情理，拒纳其证供。被告辩称因担心琴房外的人看到X跷脚，会以为被告纵容X而影响他的声誉。惟莫官指出琴行的相片显示，案发琴房外的人绝不可能看到X的坐姿，而被告无迫切性碰X。

莫官称被告应知道不可与学生有暧昧关系

被告又指是X主动称呼他为「Daddy」，他曾强调不能在人前作此称呼。莫官强调被告作为老师，应知道不可与学生有暧昧的关系，被告根本无理由允许X叫他「Daddy」，反应阻止以自重。

被告曾称X形容Y身材窈窕、年纪不大，认为X心术不正而有所疏远，惟莫官留意到与二人的Whatsapp对话纪录不符合。被告不但提出送钢琴，更询问X是否月事来临，由此可见被告无疏远X，反而维持令人不安的关系。

莫官指被告对待X有别于其他学生

莫官接纳控方指被告在警诫录影会面中故意说谎，是为掩饰对X的非份之想。莫官续指被告对待X有别于其他学生，他极关心X的私事，可见他早有非份之想，而处心积虑地利用X对他人关心的渴求犯案。莫官终裁定除以硬物碰X背部的动作外，被告的行为均有猥亵性，裁定罪名成立。

控方提及被告于另一宗案件的缓刑期间干犯本案。辩方求情指，被告于案发地点教琴近30年，从未收到投诉。辩方另指被告的妻子于上月因病去世，冀法庭恩准被告保释以出席7月中的丧礼。

莫官终押后判刑至8月11日，待精神科及心理报告以检视重犯机会。莫官坦言是出于对死者的尊重，而批准被告以2万元保释，须遵守每日报到等条件。

X在录影会面中指，弹琴期间突然遭被告捉住右手抚摸，因觉「核突」而缩手，之后被告伸手搓X的大腿，X形容自己「僵硬咗无反应」。她续指被告一度圈住她的左大腿，X为阻止被告故跷脚，惟被告继续伸手到X双腿间的缝隙，表示「只脚夹得咁实嘅」。

其后被告更从后以下体推X的背脊中间两至三次，X感觉到「有嚿嘢哽住唔舒服」。X另提及被告会叫她分享日常，甚至叫X称呼自己为「Daddy」。

被告自辩称X会称呼他「Daddy」，他允许私下以此称呼，曾强调不可在人前叫他「Daddy」。而案发当日被告曾用手托X的手腕，之后X跷脚，被告担心被他人看见影响他的声誉，故要求X改正坐姿但不果，继而伸手推X的膝盖，却被X用大腿夹住手，而X称「我会夹得好实㗎」。

案件编号：KCCC 900011/2026

法庭记者：雷璟怡