足球盛会2026︱世界杯球星访港成疑 夏兰特闯八强恐难赶及 即睇阵容最新动向

美加墨世界杯8强即将开打，决赛将于香港时间7月20日凌晨上演。世界杯完结后，不少球队都能随即到世界各地举办季前热身赛，备受瞩目的「香港足球盛会2026」和「奥迪足球峰会2026」会于7月31日至8月5日，以及8月7日在启德主场馆举行。赛事星光熠熠，汇聚了曼城、国际米兰、车路士及祖云达斯4支曾登顶欧联的欧洲传统豪门，另外德甲班霸拜仁慕尼黑亦会首度登陆香港，和本届欧霸冠军阿士东维拉对垒。

夏兰特或未能来港

然而，受制于国际足协规定球员在每季结束后，必须有21日假期的规例，目前已知挪威、法国、英格兰、西班牙、比利时、摩洛哥打入世界杯8强，最早一场将于香港时间7月10日凌晨开打。换句话说，夏兰特（Erling Haaland）、洛迪（Rodri）、哈利简尼（Harry Kane）、奥利斯（Michael Olise）、列斯占士（Reece James）等球星随队来港献技的机会仍存在变数。

21日休假规例成随队变数

「香港足球盛会2026」为球迷带来了两场重量级对决，8月1日将由曼城迎战国际米兰，8月5日则由车路士硬撼祖云达斯。这不仅是各大球星在新赛季前的重要热身，现场更设有公开训练环节，让球迷能近距离一睹巨星风采。

全港球迷最关注的焦点，无疑落在曼城「入球机器」、「王老吉」代言人夏兰特身上。这位「魔人」代表挪威出战本届世界杯，目前以7球与美斯（Messi）、麦巴比（Mbappé）并列世界杯射手榜首位。在7月5日16强大战中，他带领挪威以2比1击退「五星巴西」历史性闯入八强，赛后更带领全场球迷大玩「维京划船」庆祝，热血画面轰动全球。

然而，挪威将于香港时间7月12日凌晨与英格兰争入四强，距离8月1日曼城在港出战刚巧只有20日。根据国际足协规定的休息时间，夏兰特届时是否愿意缩减假期随队访港，备受香港球迷关注。

世界杯战况牵动球星动向

除了夏兰特，世界杯的后续战况亦将直接影响其他球星来港献技的机会。按21日休息「死线」推算，8月5日车路士对祖云达斯，以及8月7日拜仁慕尼黑对阿士东维拉的两场热身赛，其死线分别为7月15日及17日。如果英格兰及法国都顺利挺进7月15及16日的四强赛事，由于四强败方仍需出席19日的季军战，各支球队的访港阵容仍存在阴霾。

或未能来港球星（部分）：