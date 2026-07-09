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「联厦联管」试验计划见成效 深水埗9厦推行 环境衞生与鼠患情况大为改善

社会
更新时间：08:00 2026-07-09 HKT
发布时间：08:00 2026-07-09 HKT

民政事务总署去年推行为期一年的「联厦联管」试验计划初见成效，更于今年6月1日起将试验计划扩展至全港所有有需要的地区，协助旧式单幢楼宇及「三无大厦」的业主共同聘用物管公司，令居民能以较相宜的费用，获得基本的大厦管理服务。深水埗区共有9幢大厦参与第一期计划，有业主表示大厦的环境衞生与鼠患情况大为改善。

相关报道：试验计划初见成效 麦美娟：6月起扩至全港所需地区

民政事务总署于去年6月起在油尖旺、深水埗、九龙城及荃湾推行为期一年的「联厦联管」试验计划。深水埗民政事务专员王浩宇表示，深水埗民政处负责在区内物色及委聘具备地区网络及大厦管理经验的非政府组织，协助推行试验计划，并监督相关组织的工作：「我们会要求有关非政府组织就试验计划向区内有需要的大厦作广泛宣传，并定期汇报进度。如有需要，处方会提供适切的建议和协助。」

鼓励业主参与 妥善管理大厦 

截至今年5月，深水埗区已有9幢大厦成功实施「联厦联管」，成效显著。王浩宇指出，在新一期扩展的试验计划中，民政处会继续督导获委聘的非政府组织推展计划，「我们将共同鼓励业主参与新一期计划，期望能协助业主更妥善地管理自己的大厦。」

位于元州街的庆成楼是其中一幢参与「联厦联管」试验计划的大厦。与之前相比，大厦环境有明显改善，例如楼梯、大厦铁闸及消防设备等均比以往整洁；残旧设施亦获安排更换。

协助业主大会招标拣选心水物管 

负责协助庆成楼的非政府组织为深青社。深青社项目总监苗凯明表示，他们主要协助大厦业主物色物业管理公司及处理招标程序。他续称，接获不同物管公司投标后，他们会分析标书内容，以了解各公司的资源与条件：「经过面试后，我们会协助各业主立案法团召开业主大会，最终由业主选出心仪的物管公司。」

参与计划的物管公司负责人沈庆临认为试验计划成效卓著，能让旧楼业主获得适切的大厦管理服务。他指出，接手庆成楼时发现大厦面临三大问题：保安、衞生，以及业主不熟悉相关法例。「我们『进场』后已为大厦进行大清洁、清理杂物并处理鼠患；保安方面亦已作研究，准备安装闭路电视。」此外，针对大多数业主不熟悉申请资助及招标程序的问题，沈庆临指物管公司能发挥其专业，协助业主妥善处理。

庆成楼业主普遍认为，参与试验计划后大厦环境变得更干净，鼠患亦大为改善。庆成楼业主立案法团主席关凤仪表示，以往大厦梯间的垃圾桶没有盖子，容易引发鼠患：「现在管理公司安排了有盖垃圾桶，加上定期喷洒消毒剂，梯间的老鼠明显减少了。」
 

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