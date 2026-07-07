Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

国际青年商会晚宴后涉奸醉酒女会员  30岁男会员否认强奸罪 警诫下称双方自愿性交

社会
更新时间：16:40 2026-07-07 HKT
发布时间：16:40 2026-07-07 HKT

2023年国际青年商会晚宴后，29岁女子在会员聚会饮至烂醉，要求到商会租住的酒店房间留宿一晚，却遭协助她搬行李的30岁男会员入房强奸。现年33岁男被告否认一项强奸罪，案件今（7日）在7名女陪审团席前开审。控方开案陈词指，X饮醉后在一男一女陪同下回到酒店房间，女友人目睹被告重回酒店，X指被告在未经她同意下强行发生性行为，被告被捕后在警诫下则称双方自愿发生性行为。女事主明日将出庭作供。

现年33岁男被告何立燊否认于2023年9月25日，在尖沙咀龙堡国际宾馆一房间内强奸女子X。

隶属不同分会互不相熟

控方开案陈词指，香港国际青年商会在2023年9月24日当晚于尖沙咀龙堡国际宾馆举行晚宴，案发时男被告何立燊年约30岁，是腾龙青年商会会员，女事主X则为29岁城市女青年商会会员，二人虽同为香港国际青年商会会员，但隶属不同分会，互相不相熟。青年商会当晚安排女会员在涉案酒店房间内化妆打扮作准备，多名会员在晚宴后到Neway卡拉OK唱歌狂欢。

X当晚饮用大量酒精饮品，遂向女友人L表示希望留宿酒店房间一晚，L遂陪同X乘的士返回酒店房间，被告则协助X搬运大型行李箱，3人一同回到酒店房间后，X直接上床休息，L及被告随即离开。惟L乘的士回家时，目睹被告再次进入酒店。控方指被告返回X所入住的房间，在未经同意下强行与X发生性行为。被告事后离开房间，X随即致电L及其他朋友，并向警方报案。警方拘捕被告时被告在警诫下称双方自愿发生性行为。X的阴道内亦检验出被告的DNA。

案件编号：HCCC163/2024
法庭记者：刘晓曦
 

最Hit
64岁父被炒失业 21岁公屋女大生求助被诱做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丢架｜Juicy叮
64岁父被炒失业 21岁公屋女大生求助被诱做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丢架｜Juicy叮
时事热话
8小时前
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约 房署有回应｜Juicy叮
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约 房署有回应｜Juicy叮
时事热话
6小时前
仔女全移民！师傅帮独居长者改厕所防跌 临走婆婆一句心底话揭移民潮最残酷现实｜Juicy叮
仔女全移民！师傅帮独居长者改厕所防跌 临走婆婆一句心底话揭移民潮最残酷现实｜Juicy叮
时事热话
3小时前
细细粒41岁迎初恋 《东周刊》独家直击陈嘉佳揸法拉利拍拖 与小鲜肉男友全程普通话对谈
细细粒41岁迎初恋 《东周刊》独家直击陈嘉佳揸法拉利拍拖 与小鲜肉男友全程普通话对谈
即时娱乐
10小时前
谢贤混血孙仔罕露正面样 谢婷婷加拿大一家四口自驾游 7岁大女遇妈妈「差别待遇」？
谢贤混血孙仔罕露正面样 谢婷婷加拿大一家四口自驾游 7岁大女遇妈妈「差别待遇」？
影视圈
8小时前
星岛申诉王 | 港车北上回港带烟被罚$5700 港男亲述中伏位警世：司机不享19支香烟豁免
星岛申诉王 | 港车北上带烟回港被罚$5700 港男发帖警世：司机不享携带19支香烟豁免
申诉热话
10小时前
00:42
《五个小孩的校长》「嘉嘉」变IB状元 前童星傅舜盈成高材生 目标赴澳洲读兽医
影视圈
20小时前
港珠澳大桥的士爆炸陷火海 火舌跌落马路 尾随司机惊吓「哗哗声」
00:31
港珠澳大桥的士爆炸陷火海 火舌跌落马路 尾随司机惊吓「哗哗声」
突发
1小时前
世界杯2026｜比利时4:1淘汰美国入8强 特朗普出招让巴洛根落场亦无用
00:36
世界杯2026｜比利时4:1淘汰美国入8强 特朗普出招让巴洛根落场亦无用
足球世界
8小时前
TVB「经典肥佬绿叶」徐广林罕曝光  变咏春宗师身形大变拳拳有力  本为富二代曾揸巴士
TVB「经典肥佬绿叶」徐广林罕曝光  变咏春宗师身形大变拳拳有力  本为富二代曾揸巴士
影视圈
9小时前