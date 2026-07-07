国际青年商会晚宴后涉奸醉酒女会员  30岁男会员否认强奸罪 警诫下称双方自愿性交

2023年国际青年商会晚宴后，29岁女子在会员聚会饮至烂醉，要求到商会租住的酒店房间留宿一晚，却遭协助她搬行李的30岁男会员入房强奸。现年33岁男被告否认一项强奸罪，案件今（7日）在7名女陪审团席前开审。控方开案陈词指，X饮醉后在一男一女陪同下回到酒店房间，女友人目睹被告重回酒店，X指被告在未经她同意下强行发生性行为，被告被捕后在警诫下则称双方自愿发生性行为。女事主明日将出庭作供。

现年33岁男被告何立燊否认于2023年9月25日，在尖沙咀龙堡国际宾馆一房间内强奸女子X。

隶属不同分会互不相熟

控方开案陈词指，香港国际青年商会在2023年9月24日当晚于尖沙咀龙堡国际宾馆举行晚宴，案发时男被告何立燊年约30岁，是腾龙青年商会会员，女事主X则为29岁城市女青年商会会员，二人虽同为香港国际青年商会会员，但隶属不同分会，互相不相熟。青年商会当晚安排女会员在涉案酒店房间内化妆打扮作准备，多名会员在晚宴后到Neway卡拉OK唱歌狂欢。

X当晚饮用大量酒精饮品，遂向女友人L表示希望留宿酒店房间一晚，L遂陪同X乘的士返回酒店房间，被告则协助X搬运大型行李箱，3人一同回到酒店房间后，X直接上床休息，L及被告随即离开。惟L乘的士回家时，目睹被告再次进入酒店。控方指被告返回X所入住的房间，在未经同意下强行与X发生性行为。被告事后离开房间，X随即致电L及其他朋友，并向警方报案。警方拘捕被告时被告在警诫下称双方自愿发生性行为。X的阴道内亦检验出被告的DNA。

案件编号：HCCC163/2024

法庭记者：刘晓曦

