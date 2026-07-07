青年涉强奸酒醉女子受审 控方开案陈词指被告侵犯女事主时自称饮醉

青年约3年前相约女子到尖沙咀酒吧聚会后，涉嫌趁女方酒醉，带她回东涌住所内及强奸对方。案青年否认一项强奸罪，案件今（7日）于高等法院开审。控方开案陈词指，被告和事主透过朋友结识，女事主案发时曾开口拒绝及尝试反抗但不果，而被告在侵犯过程中则说到「啊，我饮醉咗」，事后女事主联络朋友接走自己及报警。案明续审。

被告萧浩然，被控于2023年8月26日在大屿山东涌迎东邨迎悦楼某室强奸女子X。

控方外聘大律师顾佩芳开案陈词指，被告和X在案发前4个月通过朋友结识，两人后来透过WhatsApp和网上游戏保持联络。案发前一日，被告邀约X到尖沙咀某酒吧饮酒。X答应，她在案发当日凌晨约1时到达酒吧，而被告及一些朋友也在场。X饮了约10杯酒，其后她离开时，因为被告和她都居于东涌，所以两人乘坐同一辆的士。

的士行车记录仪显示被告清醒曾与司机交谈

X当时以为被告会指示的士司机顺路前往她的住所，但被告却直接叫司机前往他居住的迎东邨。X曾要求前往她家，惟被告向司机表示X喝醉及不用理会。的士行车记录仪显示，X上车后曾呕吐，及身体靠在被告身上，而被告当时清醒，曾与的士司机交谈及拿呕吐袋给X等。

约凌晨5时，的士到达迎东邨，被告「半抱半拖」X下车，由于X酒醉，2人一度双双倒地。2人后来到达被告家中，而当日被告的家人都身处内地。X躺到被告的床上，因为她呕吐，被告挽起她的头发，其后他却非礼X的胸部及脱去其衣服，并强奸了X。X在过程中表示「唔好」、「放过我」等，也有尝试反抗但不果，而被告则在侵犯过程中说到「啊，我饮醉咗」。约5分钟后，被告停下及离开房间。

X当时曾向朋友发送WhatsApp讯息求救，而被告在同日清晨也向她发讯息，着X自行离开及表示「我理唔到你啦」。由于X酒醉，她事后在房间内继续睡觉，后来才发讯息叫朋友来接她。X一见到朋友时，便抱着对方哭泣。后来X再致电另一名朋友讲述事件，最终在8月27日报警，而被告则于8月30日被捕。

案件编号：HCCC69/2025

法庭记者：王仁昌