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升中获派九龙华仁 油天男生难掩激动：超级无敌开心 扮迷因猫哼「Happy Happy Happy」

社会
更新时间：15:41 2026-07-07 HKT
发布时间：15:41 2026-07-07 HKT

升中结果今日（7日）公布，获派首三志愿的整体满意率为95%。在油蔴地天主教小学（海泓道）同学，接到派位结果后有人欢喜有人愁，其中朱同学获派心仪的九龙华仁书院，他在受访时难掩兴奋之情，向记者表示「我可以话我癫到爆！超级无敌之开心呀可以话系！我真系以为呢一个简直系一场梦一样，发紧梦我而家系。我真系好开心好开心好开心好开心！」朱同学更在访问尾声哼出网络迷因（Meme）「Happy猫」的歌词「Happy Happy Happy！」，其天真可爱且流畅得体的对答在网上疯传。

称每日只温书15分钟「温习完就有呢个成就」

被问到温习有何心得，朱同学表示，每日都要用15分钟时间温习，「最后温习完就有呢个成就，我系入到九龙华仁」。他指逢周二、三及日会分别补中、英、数，要补1.5小时，虽然有些辛苦，但他觉得都是值得的。他又指现时入时九华，「我而家已经无忧无虑啦」。

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网民：好纯粹嘅激动 睇𠮶个都开心埋一份

不少网民对朱同学访问的对答表现大呼「天真可爱」、「戥佢开心埋一份」。有人指「虽然今朝落狗屎，但睇完呢条片真系开心晒」，亦有人形容「好纯粹嘅开心好纯粹嘅激动，睇𠮶个都开心埋一份」，更有人说「哗，抵佢入华仁啦！对答仲醒过大人」。不过亦有网民留意到他身后的同学由一开始「好畀面嘅拍手」，慢慢变成「吹，你继续吹」，忍不住笑。

陈同学受访期间，其后方（画面左方）的同学露出「O嘴」惊讶表情。（Now新闻截图）
陈同学受访期间，其后方（画面左方）的同学露出「O嘴」惊讶表情。（Now新闻截图）

前年同样获派九华 油天陈同学爆金句：读书系我本份

油蔴地天主教小学（海泓道）并非首次有升中派位受访同学「爆红」，2024年的陈同学同样成功获派入九龙华仁书院，他受访时称周一至周五都有补习，又指读书不辛苦，更爆出金句「读书系我本份」，其后方一名同学露出「O嘴」的惊讶表情，其后右后方同学也露出疑似忍笑模样，其后2人更交换眼神，在网上疯传爆红。

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