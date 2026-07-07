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政府申请充公黎智英逾亿元罪行相关财产 原订明开庭处理 现取消并另订日期

社会
更新时间：14:03 2026-07-07 HKT
发布时间：14:03 2026-07-07 HKT

壹传媒创办人黎智英被裁定「串谋勾结外国势力」及「串谋发布煽动刊物」罪成，今年2月被判囚20年。政府按《香港国安法》及《实施细则》向高等法院申请充公黎智英的罪行相关财产，以达致防范和制止危害国家安全行为和活动的重要目的。案件原订于7月8日开庭处理充公令事宜，惟司法机构网页显示，案件现时并无聆讯排期。律政司发言人表示，明（8日）聆讯已取消，将另订聆讯日期。由于本案司法程序已经展开，故不会就案件作进一步评论。

政府早已根据《香港国安法》第43条《实施细则》冻结黎智英、苹果日报有限公司、苹果日报印刷有限公司及苹果互联网有限公司的罪行相关财产。

根据《香港国安法》第32条，「因实施本法规定的犯罪而获得的资助、收益、报酬等违法所得以及用于或意图用于犯罪的资金和工具，应当予以追缴、没收」; 而充公令的申请和发出都必须依照《实施细则》附表三订明的严格条件，须由高等法院原讼法庭在律政司司长提出申请后，信纳拟充公的财产符合相关条件，才可将该财产充公。

案件编号：HCMP518/2026 
本报记者
 

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